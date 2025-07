Al 80% de adultos mayores de la capital no se les respetan sus derechos

EL HERALDO comprobó lo que este grupo poblacional afirma. Fue al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y acompañó a una señora de 70 años que necesitaba reclamar los resultados de unos exámenes médicos que se había realizado, pero no sabía donde ir.

“Según los diagnósticos que se han hecho, no reciben un trato agradable en algunos establecimientos de salud, más que todo en el sector público, hay mucha falta de empatía y paciencia, no hay tolerancia a esta población”, lamentó Miralda.

No obstante, existen algunos establecimientos que “cuando miran que son adultos mayores los que van a comprar, lo que hacen es que les dicen que el descuento ya está aplicado, pero es mentira”, explicó Miralda.

Uno de los abusos que esta población padece con frecuencia, es que no les aplican los descuentos especiales de la tercera edad.

El HERALDO conversó con Astrid Díaz, coordinadora de las Personas Adultas Mayores del Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien concordó en que hay gran parte del sector de la tercera edad que son vulnerados.

Más allá de los malos tratos y abusos, el Conadeh ha recibido denuncias de faltas todavía más graves. “Estamos investigando la situación de precariedad que hay en las calles de los adultos mayores, porque se está dando bastante que familiares de adultos mayores los llevan a los hospitales y los dejan ahí”.

Este abandono, no solo se está generando en los hospitales sino también en las calles, en ocasiones son encontrados por policías o ciudadanos comunes.

“Hay un caso en el que encontraron un ciudadano adulto mayor en la casa de un muchacho y tuvo que llamar a la policía porque tiene Alzheimer, entonces no sabe quién es, no se recuerda quién es ni de dónde es”, explica Díaz.

“Hemos tratado de ubicar asilos donde llevarlos, pero no se recibe respuesta porque los asilos del Estado no cuentan con mayor ayuda económica, hay poco personal, de hecho hoy fuimos al hospital San Felipe y está muy muy bien, pero el problema es que solo hay dos enfermeras, entonces para 50 a 49 adultos mayores entonces no se dan abasto porque cada uno requiere un cuidado especial”, expresó.

El abandono de un adulto mayor puede ser denunciado a la Fiscalía de las Personas Adultas Mayores, que está ubicada en el anexo del Ministerio Público, en el Obelisco. El familiar que cometió el hecho puede ser multado o incluso penado con cárcel.