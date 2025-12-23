Pablo Morales fue asesinado dos días después de que su gemelo fuera capturado en asalto frustrado

Atlántida, Honduras.- La víctima fue identificada como Pablo Israel Morales Paguada, hermano de Pablo José Morales, quien fue detenido el pasado sábado tras intentar asaltar un supermercado en La Ceiba.
El joven fue asesinado el lunes 22 de diciembre en el sector que conecta la colonia Villa Neen con Satuyé.
El ahora fallecido era hermano gemelo del joven detenido en un asalto frustrado. De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos lo interceptaron cuando se encontraba en la vía pública.
Tras ser interceptado, los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida.
El cuerpo del joven, de 24 años de edad, quedó tendido en una calle de tierra. El crimen ha causado sorpresa debido al nexo con el hombre detenido por el asalto, ocurrido apenas 48 horas antes del asesinato.
Pablo José Morales, hermano del hoy occiso, fue capturado el sábado 20 de diciembre tras un intento de asalto frustrado contra la empresa Lácteos Queyma, en esta misma ciudad.
Elementos de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y la recolección de indicios.