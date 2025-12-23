Pablo Morales fue asesinado dos días después de que su gemelo fuera capturado en asalto frustrado

Atlántida, Honduras.- La víctima fue identificada como Pablo Israel Morales Paguada, hermano de Pablo José Morales, quien fue detenido el pasado sábado tras intentar asaltar un supermercado en La Ceiba.

El joven fue asesinado el lunes 22 de diciembre en el sector que conecta la colonia Villa Neen con Satuyé.

El ahora fallecido era hermano gemelo del joven detenido en un asalto frustrado. De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos lo interceptaron cuando se encontraba en la vía pública.