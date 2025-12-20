  1. Inicio
Frustran asalto en La Ceiba: un herido en balacera y banda desarticulada

El intento de asalto se registró en un supermercado donde varias personas intentaron cometer la fechoría

La banda fue detenida al momento que hacía el asalto en un supermercado de La Ceiba.

Foto: El Heraldo

La Ceiba, Atlántida.- Una tarde de terror se vivió este sábado en las inmediaciones del supermercado Lácteos Queyma, del barrio Solares Nuevos de La Ceiba, luego de que un grupo de sujetos armados intentara asaltar el establecimiento, desatando un enfrentamiento que terminó con la desarticulación de la banda.

Según informes preliminares, la Policía Nacional recibió una alerta oportuna mientras la banda delincuencial aún se encontraba en el interior del local.

Los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, logrando interceptar a los malhechores antes de que pudieran darse a la fuga con el botín. Asimismo, los guardias privados que cuidan el negocio también repelieron el asalto; uno de ellos resultó herido.

Al verse acorralados, se produjo un intercambio de disparos que dejó como saldo varios asaltantes heridos, quienes fueron estabilizados bajo custodia policial y llevados al Hospital Atlántida.

Asimismo, se confirmó la detención de los demás integrantes del grupo criminal, quienes fueron trasladados a las instancias correspondientes para su proceso judicial.

Clientes y empleados que se encontraban en el supermercado vivieron momentos de angustia al quedar atrapados durante el intento de robo.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportan civiles o empleados lesionados de gravedad, gracias a la rápida intervención de las autoridades.

La zona permanece acordonada por las fuerzas de seguridad para realizar las investigaciones de campo y el decomiso de las armas utilizadas por los delincuentes.

