¿Quién era la mujer asesinada en lujosa camioneta en el bulevar Mackey de San Pedro Sula?

Las autoridades policiales identificaron como Elizabeth Padilla a la mujer acribillada a disparos en el bulevar Mackey, en la ciudad de San Pedro Sula

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 15:34
1 de 10

Como Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue identificada la mujer acribillada a disparos este sábado -20 de diciembre- en el bulevar Mackey, de San Pedro Sula, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe de ella?

 Foto: Cortesía/ Redes sociales
2 de 10

De acuerdo con la versión preliminar, Padilla se conducía en una lujosa camioneta Toyota Prado, color blanco, cuando sujetos desconocidos la interceptaron y le quitaron la vida.

 Foto: Cortesía/ Redes sociales
3 de 10

Aunque la mujer intento huir del ataque, no lo logró. El vehículo terminó impactando contra el muro perimetral de una vivienda de la zona y repleto de agujeros provocados por los impactos de bala.

Foto: Cortesía/ Redes sociales
4 de 10

Padilla se mostraba en redes sociales como una persona carismática, amante de los viajes y de los animales.

Foto: Cortesía/ Redes sociales
5 de 10

Su amplia sonrisa era una característica que relucía en cada una de las fotografías que publicaba.

 Foto: Cortesía/ Redes sociales
6 de 10

El crimen ocasionó indignación y terror entre los sampedranos, especialmente, en los vecinos de la zona, quienes escucharon las múltiples detonaciones.

 Foto: Cortesía/ Redes sociales
7 de 10

Padilla, tenía 37 años de edad, y según algunas versiones iniciales, laboraba como jueza. El Poder Judicial (PJ) aún no ha confirmado la información.

Foto: Cortesía/ Redes sociales
8 de 10

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que le habrían arrebatado la vida de forma violenta.

Foto: Cortesía/ Redes sociales
9 de 10

No obstante, las autoridades policiales ya comenzaron las investigaciones para esclarecer el crimen.

Foto: Cortesía/ Redes sociales
10 de 10

Padilla Martínez es la tercera mujer asesinada de forma violenta este sábado. Hace algunas horas, se reportó el asesinato de otras dos mujeres en el departamento de Comayagua. Y el jueves por la noche se encontraron los cuerpos de una madre y su hija, junto a los de su otro hijo y un nieto al interior de su vivienda en la colonia Centroamérica de Tegucigalpa, representando una nueva masacre.

 Foto: Cortesía/ Redes sociales
