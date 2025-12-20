¿Quién era la mujer asesinada en lujosa camioneta en el bulevar Mackey de San Pedro Sula?

Como Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue identificada la mujer acribillada a disparos este sábado -20 de diciembre- en el bulevar Mackey, de San Pedro Sula, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe de ella?
De acuerdo con la versión preliminar, Padilla se conducía en una lujosa camioneta Toyota Prado, color blanco, cuando sujetos desconocidos la interceptaron y le quitaron la vida.
Aunque la mujer intento huir del ataque, no lo logró. El vehículo terminó impactando contra el muro perimetral de una vivienda de la zona y repleto de agujeros provocados por los impactos de bala.
Padilla se mostraba en redes sociales como una persona carismática, amante de los viajes y de los animales.
Su amplia sonrisa era una característica que relucía en cada una de las fotografías que publicaba.
El crimen ocasionó indignación y terror entre los sampedranos, especialmente, en los vecinos de la zona, quienes escucharon las múltiples detonaciones.
Padilla, tenía 37 años de edad, y según algunas versiones iniciales, laboraba como jueza. El Poder Judicial (PJ) aún no ha confirmado la información.
Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que le habrían arrebatado la vida de forma violenta.
No obstante, las autoridades policiales ya comenzaron las investigaciones para esclarecer el crimen.
Padilla Martínez es la tercera mujer asesinada de forma violenta este sábado. Hace algunas horas, se reportó el asesinato de otras dos mujeres en el departamento de Comayagua. Y el jueves por la noche se encontraron los cuerpos de una madre y su hija, junto a los de su otro hijo y un nieto al interior de su vivienda en la colonia Centroamérica de Tegucigalpa, representando una nueva masacre.