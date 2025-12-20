¿Quién era la mujer asesinada en lujosa camioneta en el bulevar Mackey de San Pedro Sula?

Padilla Martínez es la tercera mujer asesinada de forma violenta este sábado. Hace algunas horas, se reportó el asesinato de otras dos mujeres en el departamento de Comayagua. Y el jueves por la noche se encontraron los cuerpos de una madre y su hija, junto a los de su otro hijo y un nieto al interior de su vivienda en la colonia Centroamérica de Tegucigalpa, representando una nueva masacre.