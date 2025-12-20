  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica

Con un cuchillo incrustado en el cuello fue hallada una de las víctimas, mientras que en el interior de la vivienda se encontraron varios casquillos de bala. Estas son las primeras hipótesis

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 13:40
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
1 de 11

Horrorosa y estremecedora fue la escena encontrada en la vivienda donde una familia fue víctima de una masacre en la residencial Centroamérica, en Tegucigalpa, entre ellos un menor de apenas 13 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
2 de 11

Misterio rodea este crimen, ya que las autoridades no encontraron señales de forzamiento en la puerta de la casa y los cuerpos fueron hallados varias horas después de haber sido asesinados.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
3 de 11

Los cuerpos de doña Esmeralda Cruz León Alvarado, su hijo Leonardo Josué Vijil León, su hija Tatiana Lazo y su nieto Christopher Daniel Valle Lazo fueron encontrados en el interior de su vivienda el pasado 18 de diciembre, aunque se presume que el crimen ocurrió el miércoles 17 de diciembre.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
4 de 11

Fue la vocera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dunia Palma, quien confirmó que tres de las víctimas murieron por heridas de arma de fuego, mientras que una de ellas fue asesinada con arma blanca.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
5 de 11

Una de las escenas del crimen muestra a una de las víctimas, presuntamente doña Esmeralda Cruz León Alvarado, quien fue encontrada con un cuchillo incrustado en el cuello.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
6 de 11

En el sofá, junto a doña Emeralda, fue hallado su hijo Leonardo Josué Vijil León, quien vestía una camisa blanca y presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
7 de 11

En uno de los cuartos de la vivienda, específicamente sobre la cama, fue encontrada otra de las víctimas. De manera preliminar, se presume que se trata de Tatiana Lazo, quien habría muerto a causa de heridas de bala, aunque no se ha detallado en qué partes del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
8 de 11

En el baño fue localizado el cuerpo del menor Christopher Daniel Valle Lazo, de 13 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han precisado dónde impactaron los disparos.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
9 de 11

Según se conoció, fue la novia de Leonardo Josué Vijil León, de 24 años de edad, quien alertó a las autoridades luego de no lograr comunicarse con ninguno de los integrantes de la familia, lo que llevó al hallazgo de la escena.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
10 de 11

Las sospechas surgieron luego de que familiares intentaran contactarlos sin éxito. “Había una celebración de cumpleaños y, al no obtener respuesta, los familiares fueron a buscarlos. Posteriormente, se recibió una llamada al 911 reportando la situación”, detalló la vocera Palma.

 Foto: Redes sociales
Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica
11 de 11

Hasta ahora no hay pistas claras sobre los responsables. De forma preliminar, las autoridades descartan que el crimen esté ligado a una estructura criminal, debido a que la puerta de la vivienda no presentaba señales de forzamiento. Además, se están revisando cámaras de seguridad de viviendas cercanas para obtener posibles indicios.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos