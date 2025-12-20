Un cuchillo en el cuello y casquillos de bala: así habrían asesinado a familia en la Centroamérica

Horrorosa y estremecedora fue la escena encontrada en la vivienda donde una familia fue víctima de una masacre en la residencial Centroamérica, en Tegucigalpa, entre ellos un menor de apenas 13 años de edad.
Misterio rodea este crimen, ya que las autoridades no encontraron señales de forzamiento en la puerta de la casa y los cuerpos fueron hallados varias horas después de haber sido asesinados.
Los cuerpos de doña Esmeralda Cruz León Alvarado, su hijo Leonardo Josué Vijil León, su hija Tatiana Lazo y su nieto Christopher Daniel Valle Lazo fueron encontrados en el interior de su vivienda el pasado 18 de diciembre, aunque se presume que el crimen ocurrió el miércoles 17 de diciembre.
Fue la vocera de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dunia Palma, quien confirmó que tres de las víctimas murieron por heridas de arma de fuego, mientras que una de ellas fue asesinada con arma blanca.
Una de las escenas del crimen muestra a una de las víctimas, presuntamente doña Esmeralda Cruz León Alvarado, quien fue encontrada con un cuchillo incrustado en el cuello.
En el sofá, junto a doña Emeralda, fue hallado su hijo Leonardo Josué Vijil León, quien vestía una camisa blanca y presentaba varias heridas provocadas por arma de fuego.
En uno de los cuartos de la vivienda, específicamente sobre la cama, fue encontrada otra de las víctimas. De manera preliminar, se presume que se trata de Tatiana Lazo, quien habría muerto a causa de heridas de bala, aunque no se ha detallado en qué partes del cuerpo.
En el baño fue localizado el cuerpo del menor Christopher Daniel Valle Lazo, de 13 años de edad. Hasta el momento, las autoridades no han precisado dónde impactaron los disparos.
Según se conoció, fue la novia de Leonardo Josué Vijil León, de 24 años de edad, quien alertó a las autoridades luego de no lograr comunicarse con ninguno de los integrantes de la familia, lo que llevó al hallazgo de la escena.
Las sospechas surgieron luego de que familiares intentaran contactarlos sin éxito. “Había una celebración de cumpleaños y, al no obtener respuesta, los familiares fueron a buscarlos. Posteriormente, se recibió una llamada al 911 reportando la situación”, detalló la vocera Palma.
Hasta ahora no hay pistas claras sobre los responsables. De forma preliminar, las autoridades descartan que el crimen esté ligado a una estructura criminal, debido a que la puerta de la vivienda no presentaba señales de forzamiento. Además, se están revisando cámaras de seguridad de viviendas cercanas para obtener posibles indicios.