Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa

De momento se desconoce si fue el exceso de velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas o fallas mecánicas en el automóvil lo que llevaron a Erik a perder el control del carro, pero debido al fuerte impacto tras salirse de la calzada, el vehículo se saltó la mediana, quedando en medio del carril contrario. Dicha situación provocó que golpearan a otro carro que transitaba por esta vía de la capital.