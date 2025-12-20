  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa

El joven regresaba a su casa en compañía de otro compañero de labores cuando ocurrió el lamentable accidente que le cobró la vida al instante

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 16:21
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
1 de 8

Un joven murió la madrugada de este sábado tras sufrir un fatal accidente de tránsito en el anillo periférico de Tegucigalpa, cuando se dirigía a su vivienda luego de participar en la cena navideña de su centro de trabajo. Aquí los detalles.

Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
2 de 8

Su nombre era Erik Lenin Pineda Castellanos, de 27 años y era empleado del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp)

 Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
3 de 8

El percance vial ocurrió cuando conducía su vehículo, un Toyota modelo Corolla color azul real. El accidente se registró a la altura de El Molinón.

Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
4 de 8

Informes preliminares indican que el joven regresaba de madrugada tras compartir con algunos compañeros de trabajo en una cena navideña.

Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
5 de 8

Se supo que Erik Lenín iba en compañía de otro compañero de trabajo, quien afortunadamente sobrevivió, pero cuyo estado de salud no ha sido detallado.

Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
6 de 8

De momento se desconoce si fue el exceso de velocidad, la ingesta de bebidas alcohólicas o fallas mecánicas en el automóvil lo que llevaron a Erik a perder el control del carro, pero debido al fuerte impacto tras salirse de la calzada, el vehículo se saltó la mediana, quedando en medio del carril contrario. Dicha situación provocó que golpearan a otro carro que transitaba por esta vía de la capital.

 Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
7 de 8

A la escena se presentaron paramédicos y miembros de la Policía Nacional para realizar las indagaciones correspondientes.

Foto: Cortesía
Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa
8 de 8

A través de redes sociales, el Injupemp se pronunció lamentando el triste deceso de su empleado y pidiendo paz y resignación para su familia.

Foto: Cortesía
Cargar más fotos