Acribillan a balazos a una mujer en el bulevar de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer perdió la vida de forma violenta la mañana de este sábado -20 de diciembre- luego de que desconocidos le dispararán en múltiples ocasiones.

El hecho violento ocurrió en el bulevar Mackey, a la altura de la residencial Los Cedros, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se conducía en una camioneta Toyota Prado, color blanco, cuando sujetos desconocidos la interceptaron y comenzaron a dispararle repetidamente.