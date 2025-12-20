Acribillan a balazos a una mujer en el bulevar de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Una mujer perdió la vida de forma violenta la mañana de este sábado -20 de diciembre- luego de que desconocidos le dispararán en múltiples ocasiones.
El hecho violento ocurrió en el bulevar Mackey, a la altura de la residencial Los Cedros, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
De acuerdo con la información preliminar, la mujer se conducía en una camioneta Toyota Prado, color blanco, cuando sujetos desconocidos la interceptaron y comenzaron a dispararle repetidamente.
La víctima intentó huir del ataque, sin embargo, no lo logró. En cambio, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un muro perimetral de la zona.
El vehículo quedó abandonado a orilla de la vía, con más de seis orificios —provocado por las balas— en la ventana del conductor. Dentro, reposaba el cuerpo sin vida de la mujer.
Elementos de la Policía Nacional (PN) llegaron hasta el lugar para acordonar la escena y recolectar las primeras pistas sobre el crimen.
El Sistema Nacional de Emergencias (911) también acudió a la escena, para brindar atención médica, en caso de ser necesario. Lamentablemente, para ese momento, la víctima ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento, las autoridades no han dado mayor información sobre la identidad de la víctima, sin embargo, aseguraron que las investigaciones para esclarecer el hecho ya están en curso.