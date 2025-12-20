Dos hombres mueren tras accidente entre motocicleta y camión en San Lorenzo

Tegucigalpa, Honduras.- Dos personas perdieron la vida la mañana de este sábado -20 de diciembre- tras sufrir un brutal accidente de tránsito en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.
De acuerdo con la información preliminar disponible, las víctimas, ambas de sexo masculino, aún no han sido identificadas por las autoridades.
El hecho ocurrió en la carretera Panamericana, específicamente frente a las instalaciones de Petrosur, una de las zonas de mayor circulación vehicular en el sector.
De acuerdo con los reportes iniciales, los dos hombres se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando perdieron el control e impactaron contra un camión de venta de verduras.
El impacto les provocó graves heridas que, lamentablemente, terminaron ocasionándoles la muerte inmediata.
Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar con la intención de brindar atención prehospitalaria, no obstante, al llegar constataron que ambas personas ya no presentaban signos vitales.
La escena fue acordonada mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente de los cuerpos.
Las autoridades policiales informaron que ya se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas bajo las que ocurrió el accidente.