Dos hombres mueren tras accidente entre motocicleta y camión en San Lorenzo

Tegucigalpa, Honduras.- Dos personas perdieron la vida la mañana de este sábado -20 de diciembre- tras sufrir un brutal accidente de tránsito en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

De acuerdo con la información preliminar disponible, las víctimas, ambas de sexo masculino, aún no han sido identificadas por las autoridades.

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana, específicamente frente a las instalaciones de Petrosur, una de las zonas de mayor circulación vehicular en el sector.