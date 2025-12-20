  1. Inicio
  2. · Sucesos

Dos hombres mueren tras accidente entre motocicleta y camión en San Lorenzo

Las víctimas se conducían en una motocicleta cuando impactaron contra un camión en la carretera Panamericana, en el departamento de Valle

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 09:05
Dos hombres mueren tras accidente entre motocicleta y camión en San Lorenzo

De acuerdo con los reportes iniciales, los dos hombres se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando perdieron el control e impactaron contra un camión de venta de verduras.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Dos personas perdieron la vida la mañana de este sábado -20 de diciembre- tras sufrir un brutal accidente de tránsito en el municipio de San Lorenzo, departamento de Valle.

De acuerdo con la información preliminar disponible, las víctimas, ambas de sexo masculino, aún no han sido identificadas por las autoridades.

El hecho ocurrió en la carretera Panamericana, específicamente frente a las instalaciones de Petrosur, una de las zonas de mayor circulación vehicular en el sector.

Accidentes de tránsito han dejado 1,740 muertos y miles de heridos en 2025

De acuerdo con los reportes iniciales, los dos hombres se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando perdieron el control e impactaron contra un camión de venta de verduras.

El impacto les provocó graves heridas que, lamentablemente, terminaron ocasionándoles la muerte inmediata.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar con la intención de brindar atención prehospitalaria, no obstante, al llegar constataron que ambas personas ya no presentaban signos vitales.

La escena fue acordonada mientras se esperaba la llegada del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento correspondiente de los cuerpos.

Muere hombre tras impactar con su vehículo en un puente de la Kennedy

Las autoridades policiales informaron que ya se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas bajo las que ocurrió el accidente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias