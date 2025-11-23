  1. Inicio
Motociclista muere al chocar contra barandal en puente del anillo periférico

El fallecido circulaba con dirección a Lomas de Toncontín y al perder el control de la motocicleta impactó en la estructura del puente de la colonia Loarque

  • 23 de noviembre de 2025 a las 11:32
El cuerpo de Merlin Sarmando Fúnez Gómez quedó tirado a pocos metros de la motocicleta en la que se transportaba e impactó en la estructura de concreto del puente en el anillo periférico cerca de Loarque.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista falleció la madrugada de este domingo tras impactar contra el barandal de concreto del puente a desnivel ubicado en el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Loarque, en Comayagüela.

La víctima fue identificada como Merlin Sarmando Fúnez Gómez, quien se desplazaba con dirección hacia Lomas de Toncontín cuando, según información preliminar, perdió el control del vehículo. Tras rozar el borde de la mediana, se estrelló contra la estructura del puente y falleció de manera instantánea.

Motociclista muere en accidente en el anillo periférico de la capital

Alrededor de las 6:30 a.m., agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas. Las autoridades buscan determinar si hubo participación de otro vehículo o si Fúnez Gómez conducía a exceso de velocidad o bajo efectos del alcohol.

El cuerpo quedó tendido cerca de la motocicleta en que se transportaba, la cual sufrió daños considerables por el impacto.

Posteriormente, personal de Medicina Forense, del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) efectuó el reconocimiento y levantamiento cadavérico para trasladarlo a la morgue, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Joven motociclista muere en anillo periférico de Tegucigalpa al intentar quitarse un peatón

Se espera que familiares de la víctima se presenten en las próximas horas para realizar el proceso de identificación formal y reclamar el cuerpo para su velatorio y sepelio.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

