Motociclista muere al chocar contra barandal en puente del anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista falleció la madrugada de este domingo tras impactar contra el barandal de concreto del puente a desnivel ubicado en el anillo periférico, a inmediaciones de la colonia Loarque, en Comayagüela. La víctima fue identificada como Merlin Sarmando Fúnez Gómez, quien se desplazaba con dirección hacia Lomas de Toncontín cuando, según información preliminar, perdió el control del vehículo. Tras rozar el borde de la mediana, se estrelló contra la estructura del puente y falleció de manera instantánea.

Alrededor de las 6:30 a.m., agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas. Las autoridades buscan determinar si hubo participación de otro vehículo o si Fúnez Gómez conducía a exceso de velocidad o bajo efectos del alcohol. El cuerpo quedó tendido cerca de la motocicleta en que se transportaba, la cual sufrió daños considerables por el impacto. Posteriormente, personal de Medicina Forense, del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) efectuó el reconocimiento y levantamiento cadavérico para trasladarlo a la morgue, donde se le practicará la autopsia correspondiente.