Hombre no usó puente peatonal y provocó la muerte de motociclista: así fue el accidente en el anillo periférico

Según testigos, el hombre que intentó cruzarse de calle prefirió optar por esta peligrosa alternativa en lugar de usar el puente peatonal ubicado a unos metros de distancia de donde ocurrió el accidente vial. "El señor se pasó sin precaución. Él (el motociclista) venía normal y por quitárselo se vino a estrellar aquí", describió un testigo.