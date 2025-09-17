  1. Inicio
Hombre no usó puente peatonal y provocó la muerte de motociclista: así fue el accidente en el anillo periférico

Pese a que había un puente peatonal cerca, un hombre se cruzó el anillo periférico, provocando que un motociclista perdiera el control al querer esquivarlo

  • 17 de septiembre de 2025 a las 15:10
Un joven motociclista se transportaba junto a una mujer, presuntamente su hermana, en el anillo periférico de la capital, pero sufrió un terrible accidente al intentar evitar atropellar a un peatón. Más detalles a continuación.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
En la tarde de este miércoles 17 de septiembre, en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura del parque empresarial, se reportó un accidente de tránsito que dejó una muerte y dos personas heridas.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
El conductor de la motocicleta, de 26 años de edad y cuya identidad todavía se desconoce, intentó maniobrar su vehículo para evitar chocar con un hombre que se cruzaba por la calle.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Lamentablemente, perdió el control de la motocicleta y sufrió un aparatoso golpe, quedando su cuerpo tendido en la mediana del anillo periférico.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Según testigos, el hombre que intentó cruzarse de calle prefirió optar por esta peligrosa alternativa en lugar de usar el puente peatonal ubicado a unos metros de distancia de donde ocurrió el accidente vial. "El señor se pasó sin precaución. Él (el motociclista) venía normal y por quitárselo se vino a estrellar aquí", describió un testigo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
El señor también sufrió lesiones, dejando sangre en el pavimento. No obstante, mostraba signos de vida cuando los transeúntes se acercaron a verificar su estado.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Muchos señalan que la acción imprudente del señor derivó en una enorme tragedia con la que tendrá que lidiar la familia del motociclista.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
El motociclista no se conducía solo por esta zona de alta afluencia vehicular en la capital. Lo acompañaba su hermana menor.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
La joven mujer también padeció de fuertes lesiones al impactar en el concreto, siendo auxiliada por civiles que vieron el incidente.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Los ciudadanos se acercaron a atender a la joven mujer a la espera de que los equipos de socorro la trasladen a un centro hospitalario.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Los accidentes de tránsito constituyen el segundo tipo de muerte más frecuente en Honduras, siendo los motociclistas los más afectados.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
Hasta el pasado 7 de septiembre, se han contabilizado 1,273 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito.

 Foto: David Romero/EL HERALDO
