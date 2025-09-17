Hombre no usó puente peatonal y provocó la muerte de motociclista: así fue el accidente en el anillo periférico

Un joven motociclista se transportaba junto a una mujer, presuntamente su hermana, en el anillo periférico de la capital, pero sufrió un terrible accidente al intentar evitar atropellar a un peatón. Más detalles a continuación.
En la tarde de este miércoles 17 de septiembre, en el anillo periférico de Tegucigalpa, a la altura del parque empresarial, se reportó un accidente de tránsito que dejó una muerte y dos personas heridas.
El conductor de la motocicleta, de 26 años de edad y cuya identidad todavía se desconoce, intentó maniobrar su vehículo para evitar chocar con un hombre que se cruzaba por la calle.
Lamentablemente, perdió el control de la motocicleta y sufrió un aparatoso golpe, quedando su cuerpo tendido en la mediana del anillo periférico.
Según testigos, el hombre que intentó cruzarse de calle prefirió optar por esta peligrosa alternativa en lugar de usar el puente peatonal ubicado a unos metros de distancia de donde ocurrió el accidente vial. "El señor se pasó sin precaución. Él (el motociclista) venía normal y por quitárselo se vino a estrellar aquí", describió un testigo.
El señor también sufrió lesiones, dejando sangre en el pavimento. No obstante, mostraba signos de vida cuando los transeúntes se acercaron a verificar su estado.
Muchos señalan que la acción imprudente del señor derivó en una enorme tragedia con la que tendrá que lidiar la familia del motociclista.
El motociclista no se conducía solo por esta zona de alta afluencia vehicular en la capital. Lo acompañaba su hermana menor.
La joven mujer también padeció de fuertes lesiones al impactar en el concreto, siendo auxiliada por civiles que vieron el incidente.
Los ciudadanos se acercaron a atender a la joven mujer a la espera de que los equipos de socorro la trasladen a un centro hospitalario.
Los accidentes de tránsito constituyen el segundo tipo de muerte más frecuente en Honduras, siendo los motociclistas los más afectados.
Hasta el pasado 7 de septiembre, se han contabilizado 1,273 personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito.