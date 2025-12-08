Accidentes de tránsito han dejado 1,740 muertos y miles de heridos en 2025

En total son unos 15,000 accidentes que se registran en lo que va del 2025 a nivel nacional; dejando a miles de personas con secuelas físicas.

En lo que va de este año, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta que van unas 1,740 personas que han fallecido en accidentes viales en el país.

Tegucigalpa, Honduras.- Los accidentes de tránsito, además de ser la segunda causa de muerte en el país, dejan secuelas imborrables en quienes los sufren.

Durante este fin de semana, la DNVT contabilizó al menos 100 incidencias viales, que dejaron cinco personas fallecidas y cientos de lesionados.

Un gran porcentaje de las personas que son protagonistas de un accidente de tránsito quedan con alguna discapacidad física de por vida.

En el Hospital Escuela, específicamente en el área de Rehabilitación Física, cada mes se atienden a unas 2,000 personas, entre niños, adultos y ancianos.

De ellas, al menos el 40% tiene una discapacidad provocada por un accidente en la carretera, cerca de 800 personas que son atendidos con terapia física y ocupacional, lo que les permita recuperar total o parcial las funciones, dándoles una mejor calidad de vida.

La cifra de personas que quedan marcadas por un accidente vial aumenta cada vez, Ilse Zepeda, integrante de la Organización de familiares que sufren accidentes de tránsito, señaló que los adolescentes son los más afectados.

"En más de un 20% aumentan pacientes que sufren accidentes. Entre los 13 a 18 años son los adolescentes que están conduciendo una motocicleta, sin saber cómo hacerlo", apuntó.

El centro asistencial en los últimos meses reportó un incremento en los ingresos por accidentes de tránsito, situación que también ha elevado los costos de atención para este centro asistencial.

El costo diario de atención por cada persona accidentada puede alcanzar los 60,000 lempiras, dependiendo del tipo de lesiones y de los insumos médicos que se requieran.

En ese sentido, es importante que se refuercen las leyes y sanciones a los conductores que no cumplen con los requisitos de ley, indican sectores.