¿En qué zonas no habrá luz este domingo 1 de febrero en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer, a través de su calendario semanal, las zonas del Distrito Central que no tendrán energía eléctrica este domingo 1 de febrero.
Los cortes de luz son debido a la construcción de línea de Transmisión de Subestación Miraflores a Laínez y otros trabajos de mantenimiento en la zona.
Los trabajos se realizarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Conozca qué zonas se verán afectadas.
Distrito Central, Francisco MorazáDn de 07:00 am a 05:00 pm
Col. El Pedregal, Altos de San José, Indal, Jardines del Toncontín, La Guazalona, faldas de El Pedregal, col. Los Zorzales #1 y #2, col. Montelimar y zonas aledañas.
Plaza Maderos, Napa Autopartes y zonas aledañas.
Lotificación Kaffie, col. Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de col. Montes de Sinaí, parte de residencial Alemán, San José de la Vega, residencial Altos de las Vegas y zonas aledañas.
Empresa Nacional de Artes Gráficas, col. Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, plantel de Cemcol, bodegas del SANAA, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur, Lomas de Miraflores Sur y zonas aledañas.
Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, hotel LQ, residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón, Universidad Pedagógica Nacional y zonas aledañas.
Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, supermercado La Colonia de Mall La Cascada, Plaza Humuya, Conadeh, Typsa, Mall La Cascada y zonas aledañas.
Parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Club del BCIE, Cervecería Hondureña, UPI, residencial Bendeck y zonas aledañas.