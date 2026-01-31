¿En qué zonas no habrá luz este domingo 1 de febrero en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer, a través de su calendario semanal, las zonas del Distrito Central que no tendrán energía eléctrica este domingo 1 de febrero.

Los cortes de luz son debido a la construcción de línea de Transmisión de Subestación Miraflores a Laínez y otros trabajos de mantenimiento en la zona.

Los trabajos se realizarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Conozca qué zonas se verán afectadas.