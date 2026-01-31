  1. Inicio
Liam cayó en depresión tras ser detenido por ICE con su padre, y un juez ordenó su liberación

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 17:37
Esta es la historia de Liam, uno de los miles de migrantes capturados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero con la suerte que muy pocos tienen.

El niño ecuatoriano de cinco años, Liam Ramos, fue detenido en Minnesota junto a su padre y trasladado a un centro de detención en Texas.

El menor entró en depresión tras la detención, según un legislador demócrata que visitó el pasado viernes a las instalaciones.

El congresista Joaquín Castro exigió también la liberación de Liam, detenido junto a su padre, Adrián Conejo Arias, como parte del polémico despliegue de fuerzas federales que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está llevando a cabo en Minneapolis.

Ramos y su padre se entregaron a las autoridades migratorias de EE UU en la frontera sur en 2024 y tienen una solicitud de asilo pendiente, según informaron sus abogados a medios estadounidenses.

Tras la dura experiencia y la preocupación por su estado, un juez federal en Texas ordenó este sábado 31 de enero la liberación del niño ecuatoriano Liam Conejo Ramos, de cinco años.

El fallo, emitido por el juez Fred Biery, establece que, junto a su padre, ambos deben ser liberados antes del martes del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, según informó el periódico Express-News.

Las imágenes de Liam Conejo Ramos, quien llevaba un gorro azul y una mochila de Spiderman cuando fue puesto bajo custodia por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dieron la vuelta al mundo.

“Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste”, aseguró el representante demócrata por Texas en un video publicado en la red social X.

El legislador sostiene que la familia está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados. “Me preocupa su salud mental”, expresó Castro. Se espera que sean liberados antes del martes tras varios días detenidos.

