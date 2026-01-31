¿Qué revelan los millones de archivos de Jeffrey Epstein donde nombran a Donald Trump?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de nuevos archivos relacionados con Jeffrey Epstein, lo que supone la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno desde que una ley ordenara su publicación el año pasado. ¿Qué se dice sobre Donald Trump?
Tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos fueron publicados. La divulgación sucede seis semanas después de que el departamento incumpliera el plazo establecido por el presidente Donald Trump, que ordenaba que todos los documentos relacionados a Epstein debían ser compartidos con el público.
"La publicación de hoy marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia y el cumplimiento ante el pueblo estadounidense", dijo el fiscal general adjunto Todd Blanche.
El presidente de Estados Unidos está mencionado cientos de veces en los archivos que acaban de ser publicados. Trump mantuvo una amistad con Epstein, pero afirma que esta se deterioró hace muchos años y ha negado tener conocimiento de sus delitos sexuales.
Entre los nuevos documentos se encuentra una lista recopilada por el FBI el año pasado de acusaciones contra Trump presentadas por personas que llamaron a su línea de denuncias del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Muchas de estas parecen basarse en denuncias no verificadas recibidas por la agencia y se realizaron sin pruebas que las sustenten.
La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras de alto perfil. Trump ha negado constantemente cualquier irregularidad en relación con Epstein y las víctimas de Epstein no han acusado a Trump de ningún delito.
"Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De manera destacada, los documentos recién publicados contienen una lista de acusaciones no verificadas de agresión contra Trump recopiladas por funcionarios del FBI el año pasado. También hay notas del FBI sobre una mujer que acusó a Trump en una demanda de violarla cuando tenía 13 años, y una entrevista del FBI con una de las víctimas de Epstein que afirmó que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, una vez la “presentó” a Trump en una fiesta.
Muchos de los documentos publicados incluyen importantes censuras. La ley exige que los tachones solo se realicen para proteger a las víctimas o información que se esté investigando. También exige un resumen de qué fue censurado y su fundamento legal.
El fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que las censuras tenían como objetivo proteger a las víctimas y que el Departamento de Justicia había destinado a cientos de empleados para que revisaran los documentos durante más de dos meses para asegurarse de que se publicaran rápidamente.