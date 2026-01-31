¿Qué revelan los millones de archivos de Jeffrey Epstein donde nombran a Donald Trump?

De manera destacada, los documentos recién publicados contienen una lista de acusaciones no verificadas de agresión contra Trump recopiladas por funcionarios del FBI el año pasado. También hay notas del FBI sobre una mujer que acusó a Trump en una demanda de violarla cuando tenía 13 años, y una entrevista del FBI con una de las víctimas de Epstein que afirmó que la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, una vez la “presentó” a Trump en una fiesta.