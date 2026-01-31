Helicoide, la temida cárcel para presos políticos que Delcy Rodríguez propone transformar

Al intervenir en el acto del inicio del año judicial, Rodríguez pidió a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación. "Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió la mandataria encargada.