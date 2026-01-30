  1. Inicio
Luigi Mangione libra la pena de muerte tras fallo de jueza en Nueva York

Giro en el caso UnitedHealthcare: una jueza desestima los cargos que exponían a Luigi Mangione a la pena capital por el asesinato de Brian Thompson

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 08:54
Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de que la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos que lo hacían susceptible de esta condena.

 Foto: EFE
La jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

 Foto: EFE
La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados.

 Foto: EFE
La decisión de la magistrada radica en la necesidad de que los cargos cumplan con "la definición legal federal de 'delito violento' como cuestión de derecho", algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

 Foto: EFE
"Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso", explicó Garnett.

 Foto: EFE
La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

 Foto: EFE
La jueza también dictaminó este viernes que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su detención.

 Foto: EFE
 Foto: EFE
La defensa del acusado había intentado que se eliminaran alegando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial. Los agentes que lo detuvieron encontraron varios objetos como una pistola o un cargador lleno, pruebas que podrían vincularlo con el asesinato.

 Foto: EFE
El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan, delito del que se declaró inocente.

Foto: EFE
