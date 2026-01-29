En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó la mañana del miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar. Aquí las imágenes de cómo fue encontrado.
Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".
Satena agregó que el vuelo NSE8849 que "despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".
Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil investigar con rigurosidad las causas del accidente de un avión de la compañía estatal Satena, en el departamento de Norte de Santander, que dejó trece pasajeros y dos tripulantes muertos.
"El señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho", detalló el Gobierno en un comunicado.
El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó en la mañana de hoy del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar 25 minutos después.
La aeronave, explicaron las autoridades, fue fabricada en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus papeles al día.
Entre las víctimas están el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; el candidato a congresista Carlos Salcedo; Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.