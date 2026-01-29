En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó la mañana del miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar. Aquí las imágenes de cómo fue encontrado.