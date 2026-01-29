  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia

El avión de la compañía colombiana Satena que desapareció el miércoles en el departamento de Norte de Santander, con 15 personas a bordo, fue hallado accidentado y sin sobrevivientes

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 17:10
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
1 de 12

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó la mañana del miércoles del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de unos 25 minutos con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar. Aquí las imágenes de cómo fue encontrado.

 Fotos: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
2 de 12
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
3 de 12

Según Satena el avión de matrícula HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, "operada por la empresa Searca, y en la que se transportaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sufrió un accidente fatal, con un balance de 15 personas fallecidas".

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
4 de 12

Satena agregó que el vuelo NSE8849 que "despegó sobre las 11:42 am y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 pm, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 am".

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
5 de 12

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
6 de 12

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil investigar con rigurosidad las causas del accidente de un avión de la compañía estatal Satena, en el departamento de Norte de Santander, que dejó trece pasajeros y dos tripulantes muertos.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
7 de 12

"El señor presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, ha solicitado al Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y demás entidades competentes adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho", detalló el Gobierno en un comunicado.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
8 de 12

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó en la mañana de hoy del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo con destino a Ocaña, la segunda ciudad del departamento, pero su contacto se perdió y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar 25 minutos después.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
9 de 12

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
10 de 12

La aeronave, explicaron las autoridades, fue fabricada en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus papeles al día.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
11 de 12

Entre las víctimas están el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; el candidato a congresista Carlos Salcedo; Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.

 Foto: EFE
En pedazos: así encontraron avión desaparecido en Colombia
12 de 12

Entre las víctimas están el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; el candidato a congresista Carlos Salcedo; Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.

 Foto: EFE
Cargar más fotos