Imágenes de la Patagonia: el fuego arrasa 45,000 hectáreas y amenaza residencias

Tanto FARN como Greenpeace coinciden en que la mejor medida para controlar los incendios es la prevención, porque cuando el fuego está desatado es muy difícil contenerlo sin lluvias. "Está perfecto que intervengan aviones hidrantes, pero es como que tu casa esté prendida fuego e intentes apagarla con un vaso de agua", mencionó Giardini. Mientras tanto, los bomberos y cuerpos de apoyo luchan contra las llamas.