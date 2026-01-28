  1. Inicio
Hipótesis del caso de José Santos, hondureño asesinado en un parque de España

El cuerpo del hondureño José Santos fue encontrado sin vida en un parque de España la mañana del lunes por un vecino que pasaba por la zona; familiares piden ayuda

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 07:35
El hondureño José Santos fue hallado muerto la mañana del lunes -26 de enero- en una zona ajardinada del parque Madrid Río, en la capital de España. ¿Qué se sabe del hecho?

 Foto: Redes sociales
José Armando Santos Maradiaga, de 21 años, originario del municipio de Morazán, Yoro, fue encontrado sin vida alrededor de un parque de España.

 Foto: Redes sociales
El hecho se reportó a las 8:15 de la mañana por un vecino que paseaba a su perro en un sector cercano al antiguo estadio Vicente Calderón, en el distrito de Arganzuela.

 Foto: Redes sociales
Agentes policiales y equipos de emergencia se desplazaron al lugar, donde procedieron a acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional de España, a través del Grupo V de Homicidios, asumió el caso e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hondureño.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con información preliminar, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas un posible robo o una riña. Hasta el momento no hay ninguna línea ha sido confirmada oficialmente.

 Foto: Redes sociales
Fuentes policiales indicaron que la investigación permanece abierta y que no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible móvil del hecho, mientras se recaban más elementos probatorios.

 Foto: Redes sociales
Personas cercanas a la familia expresaron su pesar por la tragedia y recordaron a José Armando como un joven que emigró en busca de mejores oportunidades para salir adelante y apoyar a sus seres queridos. Piden ayuda en la cuenta GoFundme para cubrir con los gastos fúnebres.

Foto: Redes sociales
El caso continúa bajo análisis, a la espera de los resultados forenses, los cuales serán determinantes para establecer las causas de la muerte y avanzar en las diligencias judiciales.

 Foto: Redes sociales
Sus padres han publicado mensajes de luto, mientras que sus amigos han enviado mensajes de condolencias.

 Foto: Redes sociales
