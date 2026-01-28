Hipótesis del caso de José Santos, hondureño asesinado en un parque de España

El hondureño José Santos fue hallado muerto la mañana del lunes -26 de enero- en una zona ajardinada del parque Madrid Río, en la capital de España. ¿Qué se sabe del hecho?
José Armando Santos Maradiaga, de 21 años, originario del municipio de Morazán, Yoro, fue encontrado sin vida alrededor de un parque de España.
El hecho se reportó a las 8:15 de la mañana por un vecino que paseaba a su perro en un sector cercano al antiguo estadio Vicente Calderón, en el distrito de Arganzuela.
Agentes policiales y equipos de emergencia se desplazaron al lugar, donde procedieron a acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.
La Policía Nacional de España, a través del Grupo V de Homicidios, asumió el caso e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hondureño.
De acuerdo con información preliminar, las autoridades manejan varias hipótesis, entre ellas un posible robo o una riña. Hasta el momento no hay ninguna línea ha sido confirmada oficialmente.
Fuentes policiales indicaron que la investigación permanece abierta y que no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible móvil del hecho, mientras se recaban más elementos probatorios.
Personas cercanas a la familia expresaron su pesar por la tragedia y recordaron a José Armando como un joven que emigró en busca de mejores oportunidades para salir adelante y apoyar a sus seres queridos. Piden ayuda en la cuenta GoFundme para cubrir con los gastos fúnebres.
El caso continúa bajo análisis, a la espera de los resultados forenses, los cuales serán determinantes para establecer las causas de la muerte y avanzar en las diligencias judiciales.
Sus padres han publicado mensajes de luto, mientras que sus amigos han enviado mensajes de condolencias.