¿Quién es Mahatma Gandhi, líder indio y autor la oración que usó Nasry Asfura?

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, ha decidido colocar en oficinas públicas una oración atribuida a Mahatma Gandhi, en lugar de colocar la fotografía oficial del mandatario con la banda presidencial. Esta es la historia del líder indio:
Mahatma Gandhi, cuyo nombre real era Mohandas Karamchand Gandhi, fue un abogado, pensador y líder político nacido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, India, y fallecido el 30 de enero de 1948 en Nueva Delhi.
Gandhi es reconocido mundialmente por liderar la lucha por la independencia de la India del dominio británico mediante la resistencia no violenta, un método que marcó un antes y un después en los movimientos sociales del siglo XX.
Formado en Derecho en Londres, Gandhi inició su trayectoria pública en Sudáfrica, donde defendió los derechos civiles de la comunidad india y comenzó a aplicar estrategias de desobediencia civil pacífica frente a la discriminación racial.
En 1915 regresó a la India y se convirtió en una figura central del Congreso Nacional Indio, desde donde impulsó campañas contra la pobreza, la desigualdad social y los abusos del poder colonial. Gandhi promovió valores como la verdad (satya), la no violencia (ahimsa), la humildad y el perdón, principios que guiaron tanto su acción política como su vida personal.
El líder indio adoptó una vida austera, vistiendo ropa sencilla y practicando ayunos como forma de introspección y protesta, con el objetivo de identificarse con los sectores más pobres de su país.
La oración atribuida a Gandhi fue retomado por el presidente Nasry Asfura, quien ordenó sustituir su retrato oficial en las instituciones públicas por el texto de la plegaria, como parte de una política de austeridad y guía moral para el ejercicio del poder.
La disposición del presidente fue confirmada este viernes por el portavoz de la Presidencia, José Argueta, quien dijo que Asfura instruyó a secretarios de Estado, gerentes, directores y subdirectores de todas las entidades públicas a no exhibir su imagen en los despachos.
En su lugar, deberán, según Argueta, difundir el párrafo: "Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme, y si la gente me ofende, dame valor para perdonar"
Tradicionalmente, con la llegada de un nuevo presidente, los altos funcionarios del Poder Ejecutivo colocan en sus oficinas una fotografía oficial, generalmente en plano medio y con la banda presidencial -de dos franjas azules y una blanca al centro- destacando el escudo nacional finamente bordado.
Asfura también exigió eliminar mensajes publicitarios en las obras ejecutadas por su Gobierno, una práctica común entre los mandatarios desde el retorno a la democracia en 1982, cuando el 27 de enero de ese año asumió la Presidencia Roberto Suazo Córdova, del hoy opositor Partido Liberal de Honduras.