Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras

¿Cuáles han sido las 10 primeras decisiones de Nasry Asfura como presidente de Honduras? En 24 horas el mandatario hondureño ya hizo oficial varias determinaciones que han dado de qué hablar en territorio nacional.
Nasry Asfura tomó posesión el 27 de enero y luego de las 10:00 a.m. comenzó su período como mandatario hondureño. Minutos después de ser juramentado registró varias determinaciones.
1. Redes: La primera decisión que instruyó fue crear nuevas redes sociales porque el gobierno de Xiomara Castro no dio los accesos de las cuentas. Asfura Zablah ordenó crear cuentas en Facebook, X, TikTok e Instagram.
2. Sanciones: Minutos después de ser juramentado, Nasry Asfura firmó tres decretos en el Congreso Nacional, uno de ellos el de la venta del avión presidencial mediante subasta pública.
3. Primer nombramiento: Posteriormente, comenzó a presenciar el juramento de su gabinete y el primer nombramiento oficial fue el de Sulmy Ortéz como ministra de Gobernación, Descentralización y Justicia.
4. Israel: Seguidamente recibió las cartas credenciales del embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren. Asfura cumplió con el proceso diplomático junto a la nueva canciller Mireya Agüero.
5. Unión Europea: Acto seguido recibió las cartas credenciales del embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier.
6. Diplomacia: Luego de eso se trasladó a Casa Presidencial y sostuvo reuniones con los diplomáticos acreditados en el país para notificarles su intención de trabajar con todos.
7. CIADI: Nasry Asfura también firmó una carta de intención para que Honduras retorne al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este proceso será llevado ahora por la canciller Mireya Agüero.
8. Salud: Este 28 de enero tomó la determinación de dirigir la Secretaría de Salud junto a sus designados y los doctores Ángel Eduardo Midence como subsecretario de Redes Integradas y José Miguel Castillo como subsecretaria de Proyectos e Inversión.
9. Mora quirúrgica: Siempre en tema de salud determinó enviar al Congreso Nacional un decreto ejecutivo para retornar a los fideicomisos y comprar medicamentos, junto a alianzas público-privadas con centros médicos de paga para atención a hondureños.
10. FMI: Asfura confirmó, a su vez, que ha agendado una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el mes de febrero. Junto a estas decisiones se continúa conformando su gabinete de gobierno que estará conformado de 78 dependencias.