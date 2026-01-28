  1. Inicio
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras

Nasry Asfura ha tomado las siguientes determinaciones en sus primeras 24 horas como presidente de Honduras

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 15:36
1 de 12

¿Cuáles han sido las 10 primeras decisiones de Nasry Asfura como presidente de Honduras? En 24 horas el mandatario hondureño ya hizo oficial varias determinaciones que han dado de qué hablar en territorio nacional.

Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
2 de 12

Nasry Asfura tomó posesión el 27 de enero y luego de las 10:00 a.m. comenzó su período como mandatario hondureño. Minutos después de ser juramentado registró varias determinaciones.

Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
3 de 12

1. Redes: La primera decisión que instruyó fue crear nuevas redes sociales porque el gobierno de Xiomara Castro no dio los accesos de las cuentas. Asfura Zablah ordenó crear cuentas en Facebook, X, TikTok e Instagram.

 Foto: Captura de pantalla
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
4 de 12

2. Sanciones: Minutos después de ser juramentado, Nasry Asfura firmó tres decretos en el Congreso Nacional, uno de ellos el de la venta del avión presidencial mediante subasta pública.

Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
5 de 12

3. Primer nombramiento: Posteriormente, comenzó a presenciar el juramento de su gabinete y el primer nombramiento oficial fue el de Sulmy Ortéz como ministra de Gobernación, Descentralización y Justicia.

 Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
6 de 12

4. Israel: Seguidamente recibió las cartas credenciales del embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren. Asfura cumplió con el proceso diplomático junto a la nueva canciller Mireya Agüero.

Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
7 de 12

5. Unión Europea: Acto seguido recibió las cartas credenciales del embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier.

Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
8 de 12

6. Diplomacia: Luego de eso se trasladó a Casa Presidencial y sostuvo reuniones con los diplomáticos acreditados en el país para notificarles su intención de trabajar con todos.

Foto: Cortesía redes gobierno de Nasry Asfura
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
9 de 12

7. CIADI: Nasry Asfura también firmó una carta de intención para que Honduras retorne al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este proceso será llevado ahora por la canciller Mireya Agüero.

Foto: Cortesía redes
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
10 de 12

8. Salud: Este 28 de enero tomó la determinación de dirigir la Secretaría de Salud junto a sus designados y los doctores Ángel Eduardo Midence como subsecretario de Redes Integradas y José Miguel Castillo como subsecretaria de Proyectos e Inversión.

Foto: Linda Käsbohrer - El Heraldo
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
11 de 12

9. Mora quirúrgica: Siempre en tema de salud determinó enviar al Congreso Nacional un decreto ejecutivo para retornar a los fideicomisos y comprar medicamentos, junto a alianzas público-privadas con centros médicos de paga para atención a hondureños.

Foto: Cortesía redes
Las 10 primeras decisiones que tomó Nasry Asfura como presidente de Honduras
12 de 12

10. FMI: Asfura confirmó, a su vez, que ha agendado una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el mes de febrero. Junto a estas decisiones se continúa conformando su gabinete de gobierno que estará conformado de 78 dependencias.

 Foto: Cortesía gobierno de Xiomara Castro
