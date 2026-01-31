Exministro Ricardo Salgado asegura que no existieron 1,600 empleados en Canal 8

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el fuerte cuestionamiento de la designada presidencial María Antonieta Mejía sobre la existencia de 1,600 empleados en el canal del gobierno, el exministro Ricardo Salgado salió a la defensa. El exministro de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) sostuvo que en realidad son 700 por todo en la SPE y no 1,600 empleados. “Nunca existieron tales planillas. El total de los empleados de toda la SPE, incluyendo los de comunicaciones, apenas superó los 700, todo debidamente documentado”, justificó Salgado.

Seguidamente, aseguró que el gobierno entrante solo busca justificar los despidos masivos y la persecución política por vía judicial. Recriminó que han llegado con un nuevo director de la Dirección General de Información y Prensa, tomando fotografías a los empleados, en lo que considera una clara intimidación. "Se han sumergido en los documentos de Recursos Humanos buscando planillas de extranjeros. Esas tampoco existen", agregó Salgado. Salgo posteó que: "Si en este momento tienen tales planillas es entonces que la plantaron para iniciar una campaña de desprestigio y persecución judicial política. Las planillas verdaderas de TODA la Secretaría de Planificación Estratégica apenas pasaron las 700 personas. En canal 8 no llegaron a 200".