Exministro Ricardo Salgado asegura que no existieron 1,600 empleados en Canal 8

La designada presidencial María Antonieta Mejía denunció 1,600 empleados en el Canal 8, pero el exministro Ricardo Salgado asegura que la cifra real en la SPE era de 700

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 15:52
Exministro Ricardo Salgado asegura que no existieron 1,600 empleados en Canal 8

Salgado responde a cuestionamientos de María Antonieta sobre la planilla de Canal 8.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Tras el fuerte cuestionamiento de la designada presidencial María Antonieta Mejía sobre la existencia de 1,600 empleados en el canal del gobierno, el exministro Ricardo Salgado salió a la defensa.

El exministro de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) sostuvo que en realidad son 700 por todo en la SPE y no 1,600 empleados.

“Nunca existieron tales planillas. El total de los empleados de toda la SPE, incluyendo los de comunicaciones, apenas superó los 700, todo debidamente documentado”, justificó Salgado.

Seguidamente, aseguró que el gobierno entrante solo busca justificar los despidos masivos y la persecución política por vía judicial.

Recriminó que han llegado con un nuevo director de la Dirección General de Información y Prensa, tomando fotografías a los empleados, en lo que considera una clara intimidación.

“Se han sumergido en los documentos de Recursos Humanos buscando planillas de extranjeros. Esas tampoco existen”, agregó Salgado.

Salgo posteó que: "Si en este momento tienen tales planillas es entonces que la plantaron para iniciar una campaña de desprestigio y persecución judicial política. Las planillas verdaderas de TODA la Secretaría de Planificación Estratégica apenas pasaron las 700 personas. En canal 8 no llegaron a 200".

La cantidad de empleados revelada por Antonieta Mejía fue duramente cuestionada, ya que se trataba del Canal 8, el medio de comunicación estatal, y ni los medios de comunicación más grandes de Honduras cuentan con esa cantidad de empleados.

María Antonieta también reveló que el gobierno de Xiomara Castro destinaba 1,400 millones de lempiras para el alquiler de carros de lujo.

Mejía, quien es mano derecha de Nasry Asfura, sostuvo que ese dinero ahora se destinará al sector salud, para combatir la escasez de medicamentos y reducir la mora quirúrgica.

