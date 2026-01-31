  1. Inicio
Tegucigalpa registrará este lunes su temperatura más baja en los últimos años

Tegucigalpa vivirá la madrugada del lunes 2 de febrero una temperatura que hace muchos años no se registraba

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 18:29
Tegucigalpa registrará este lunes su temperatura más baja en los últimos años

Los primeros días del mes de febrero serán de mucho frío en Tegucigalpa.

Foto: Alex Pérez - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central -Tegucigalpa y Comayagüela- registrará este lunes 2 de febrero su temperatura más baja en los últimos años.

Mientras para este domingo se prevé que la temperatura más baja sea de 10 grados centígrados, el lunes el termómetro marcará los 9 grados centígrados... ¡Sí! La temperatura más baja registrada en años.

Los 9 grados que se pronostican para el lunes se registrarán entre las 12 de la medianoche y el filo de las 6:00 a.m., mientras que la temperatura más alta ese día será de 20 grados.

En la presente semana se espera un clima bastante frío en el país, incluyendo la capital de Honduras, ya que, entre el martes y el domingo, la temperatura oscilará entre los 11 y 14 grados -como las más bajas- y una máxima de 25.

La más baja en 50 años

Las temperaturas más bajas que se han registrado en la historia de la capital datan de los años 60´ y 70´ cuando llegó a registrarse 4 y 5 grados, mientras que la más fría en los últimos años se dio en el 2023 con 10 grados centígrados.

Este 31 de enero, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a alerta amarilla por 72 horas los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, ante el ingreso de un nuevo frente frío.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), durante la tarde del sábado ingresará un frente frío, seguido por la masa de aire frío número 11 que impactará al territorio nacional.

Entre las recomendaciones por el frío en la capital está abrigarse bien, especialmente a niños y adultos mayores, cubriendo nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias.

Temperaturas para la semana en Tegucigalpa

Domingo: 10 grados (más baja) y 19 grados (más alta)

Lunes: 9 grados (más baja) y 20 grados (más alta)

Martes: 11 grados (más baja) y 22 grados (más alta)

Miércoles: 11 grados (más baja) y 24 grados (más alta)

Jueves: 14 grados (más baja) y 22 grados (más alta)

Viernes: 13 grados (más baja) y 23 grados (más alta)

Sábado: 13 grados (más baja) y 23 grados (más baja)

Domingo: 13 grados (más baja) y 24 grados (más baja)

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

