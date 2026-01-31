  1. Inicio
Elevan alerta amarilla en tres departamentos por ingreso de frente frío este sábado

Copeco elevó a alerta amarilla a tres departamentos del país por lluvias, inundaciones y el ingreso de un frente frío, mientras mantiene alerta verde en otras zonas

  • Actualizado: 31 de enero de 2026 a las 13:22
Copeco instó a la ciudadanía a asegurar los techos de las viviendas y a realizar labores de limpieza en canaletas, desagües, cunetas y tragantes.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a alerta amarilla por 72 horas a tres departamentos del país, debido a daños registrados, saturación de suelos, inundaciones en algunos sectores y la proximidad de un nuevo frente frío.

Según el boletín oficial emitido la medida aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, a partir de las 12:00 del mediodía, como parte de las acciones de prevención ante el comportamiento de las condiciones climáticas.

Copeco determinó extender la alerta verde en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de afectaciones en zonas vulnerables.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), durante la tarde del sábado ingresará un frente frío, seguido por la masa de aire frío número 11 que impactará al territorio nacional.

Ambos fenómenos estarán generando cielo nublado, temperaturas frías y lluvias, que se presentarán de manera intermitente, con mayor incidencia en las regiones Norte y Noroccidental del país.

El pronóstico también indica la presencia de lluvias y lloviznas débiles dispersas, acompañadas de un descenso marcado de las temperaturas en sectores del Centro y Occidente de Honduras.

Hicieron un llamado a la población que habita cerca de ríos, quebradas y zonas propensas a deslizamientos, derrumbes, hundimientos e inundaciones, para que adopten las medidas preventivas necesarias.

