Elevan alerta amarilla en tres departamentos por ingreso de frente frío este sábado

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó a alerta amarilla por 72 horas a tres departamentos del país, debido a daños registrados, saturación de suelos, inundaciones en algunos sectores y la proximidad de un nuevo frente frío.

Según el boletín oficial emitido la medida aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, a partir de las 12:00 del mediodía, como parte de las acciones de prevención ante el comportamiento de las condiciones climáticas.

Copeco determinó extender la alerta verde en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, ante la persistencia de lluvias y la posibilidad de afectaciones en zonas vulnerables.