La nueva vida de Mario Moncada tras dejar el gobierno: A esto se dedica y en qué país vive

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 13:46
Te mostramos la actualidad de Mario Moncada, exministro de Condepor, durante el gobierno de Xiomara Castro.

Mario Moncada es una figura conocida dentro del deporte hondureño, cuya carrera comenzó en el arbitraje profesional dentro del fútbol nacional.
Durante varios años se desempeñó como árbitro en la Liga Nacional de Honduras, donde logró notoriedad.
Con el paso del tiempo, su trayectoria se trasladó del campo de juego hacia la gestión deportiva y la administración pública.
En 2022 fue nombrado titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, conocida como Condepor, durante el gobierno de Xiomara Castro.
Desde esa institución impulsó un ambicioso programa de recuperación y remodelación de varios estadios y canchas deportivas en Honduras.
Entre los recintos que recibieron mejoras se encuentran el Estadio Nacional Chelato Uclés y el Estadio Morazán, además de otros escenarios utilizados para fútbol y disciplinas amateurs.
También se realizaron trabajos en complejos deportivos de distintas ciudades con el objetivo de mejorar la infraestructura para atletas y aficionados.
Durante su gestión, el gobierno destacó la inversión en grama híbrida, iluminación y renovación de graderías en algunos recintos históricos del país.
Sin embargo, su figura también generó debate dentro del ámbito deportivo y político por la manera en que se manejaron algunos proyectos de infraestructura.
En el plano familiar, Mario Moncada es hermano de Rixi Moncada, quien recientemente participó en las elecciones generales en Honduras.
La candidatura de Rixi Moncada no logró imponerse en los comicios, lo que marcó un momento político importante para su entorno cercano.
Tras esa etapa, Mario Moncada ha reducido su presencia pública dentro de la política nacional.
En la actualidad se ha enfocado más en su familia y en apoyar la carrera futbolística de su nieto.
Su nieto es el delantero hondureño Dereck Moncada, uno de los mejores legionarios del fútbol catracho en la actualidad.
El atacante fue fichado por el club mexicano Club Necaxa como parte de su proceso de desarrollo internacional. Posteriormente fue cedido a préstamo al Inter de Bogotá para sumar minutos y experiencia en el fútbol colombiano.
En los últimos meses se ha visto a Mario Moncada viajando con frecuencia a Colombia para acompañar el proceso deportivo de su nieto.
Incluso ha sido captado en entrenamientos y partidos apoyando de cerca el crecimiento del joven delantero. De hecho, es su representante.
Este nuevo rol lo muestra más ligado al ámbito familiar y al fútbol formativo que a la administración pública.
Por ahora, Mario Moncada parece haber tomado distancia de la política hondureña.
