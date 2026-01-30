Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 31 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas se verán afectados por los cortes de energía este sábado 31 de enero.

De acuerdo con la institución, los racionamientos obedecen a trabajos de mantenimiento programados, los cuales tienen como objetivo garantizar la eficiencia y continuidad del servicio eléctrico.

La ENEE advirtió que los cortes de energía podrían extenderse por varias horas, ya que la mayoría de los trabajos están programados entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante este viernes, las labores de mantenimiento se concentrarán en el municipio del Distrito Central, por lo que distintos barrios, colonias y aldeas permanecerán sin suministro eléctrico.