Cortes de energía eléctrica en Honduras para este sábado 31 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció las zonas se verán afectados por los cortes de energía este sábado 31 de enero.
De acuerdo con la institución, los racionamientos obedecen a trabajos de mantenimiento programados, los cuales tienen como objetivo garantizar la eficiencia y continuidad del servicio eléctrico.
La ENEE advirtió que los cortes de energía podrían extenderse por varias horas, ya que la mayoría de los trabajos están programados entre las 7:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Durante este viernes, las labores de mantenimiento se concentrarán en el municipio del Distrito Central, por lo que distintos barrios, colonias y aldeas permanecerán sin suministro eléctrico.
Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m - 4:00 pm)
Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m - 4:00 pm)
Suzuki Nuevo Mundo, Bodegas Premier Business Park, Residencial Alcázar, Bodegas Complejo Coalsa, Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Residencial Venecia, Intercontinental School, Corporación Hernández, Maya TV, Altos de la Venecia, Residencial París, Fábrica de Lácteos Sula, Residencial Portales, Polaris, Plazatec, Maquilas Residencial Honduras, Residencial Honduras, UNITEC, Altia Business Park, Los Pinos sectores A y B, Residencial Lomas del Dorado, Paseo Las Campanas, Residencial El Tablón, aldea El Suntule, parte de la montaña de Azacualpa, Maderas de Olancho, Ciudad Jardín, Residencial Vienne, Residencial Portales y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m - 4:00 pm)
Edificio ENEE Subestación La Cañada, Pelsa, Recicladora de Cartón, Maknudo y Texaco Nuevo Mundo, colonia Villa Nueva, Feria del Agricultor, parte de la colonia Los Pinos, aldea Villa Vieja, Motel Luxor, Monte Fresco, carretera a Danlí hasta el kilómetro 9, colonia Jesús de la Buena Esperanza, colonia Mirador de Oriente, residencial Villa del Campo, Pinares de Oriente, desvío a Tatumbla y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (7:00 a.m - 4:00 pm)
Aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, Happy Summer School, Inferra, colonia Jesús Aguilar Paz (Oropel), residencial Lomas de Jacaleapa, colonia Kennedy 5.ª entrada, INTAE, iglesia Gran Comisión, supermercado Paiz, colonia Bernardo Dazzi, bulevar Kennedy, Centro Comercial Alhambra, Santa Mónica frente a Infop, maquilas de la Kennedy, silos del IHMA, colonia Las Palmas, RAP, Hondutel, residencial Plaza, residencial La Joya, colonia San José de los Llanos, residencial La Cañada, Lomas de San José, Lomas de Nauvoo y zonas aledañas.