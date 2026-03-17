No hay registro que Rashid Mejía dijo que "si en Honduras no hubiera comunistas, la gasolina seguiría barata"

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, una supuesta declaración en la que responsabiliza a los comunistas por el aumento en el precio de los combustibles en Honduras. No obstante, la declaración es falsa. No existe registro público de la frase viral ni coincidencias en las cuentas oficiales del legislador. Además, el diputado Mejía aseguró a EH Verifica que la cita no pertenece a su autoría. "Todo es culpa del comunismo si en Honduras no hubieran comunistas la gasolina seguiría barata”, señala la supuesta cita textual incluida en una publicación de Facebook, que ha sido compartida más de 148 veces desde el 16 de marzo de 2026.

El reciente incremento en los precios de los combustibles a nivel internacional ocurre en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, tras los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, que estalló hace más de dos semanas. La tensión en esta región clave del petróleo preocupa por posibles interrupciones en el suministro global, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial. Como consecuencia, el precio del barril de petróleo ha registrado incrementos en los mercados internacionales, alcanzando hasta los 100 dólares, lo que presiona al alza el costo de los combustibles de distintos países. En Honduras, esta situación se refleja en el mercado local. Para la semana del 16 de marzo de 2026, se registró un aumento en los precios de la gasolina súper y del diésel, alcanzando los niveles más altos desde el inicio del conflicto bélico. Para esta semana, la gasolina superior se vende a 113,54 lempiras por galón; la gasolina regular, a 101,37 lempiras; y el diésel, a 99,70 lempiras por galón. Ante el impacto en la economía de la población, el Gobierno de Honduras anunció un subsidio temporal del 50% para mitigar el incremento.

Cita falsa

Una búsqueda con las palabras clave "comunistas + Honduras + gasolina + aumento + Rashid Mejía" no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que respalden o hayan publicado la supuesta afirmación atribuida al diputado. Asimismo, al introducir la cita textual en distintos motores de búsqueda, los resultados conducen únicamente a publicaciones en Google que remiten al mismo perfil de redes sociales que difundió el contenido. Esa cuenta ha sido identificada previamente por EH Verifica por compartir desinformación de forma recurrente.