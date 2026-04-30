Este arte que incita a caminar para ahorrar combustible no corresponde a la autoría de la Secretaría de Energía

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales difunde un supuesto arte gráfico de la Secretaría de Energía (Sen) que promueve a la población a caminar como método para ahorrar combustible. Sin embargo, el contenido es falso. La pieza creada con inteligencia artificial (IA) suplanta la identidad institucional de la Sen para atribuirle erróneamente una medida falsa dentro de su campaña de su campaña de ahorro de combustible. “Deja de andar en carro y empieza andar a pie para ir a tu destino, Elegir caminar reduce el uso de combustible por completo para distancias cortas. Esta elección nos ayudará a reducir gastos y ahorrar combustible, contribuyendo a una economía más sostenible. #LaDiferenciaEstáEnElUso”, dice textualmente en el supuesto arte de Facebook, compartido más de 130 veces desde el 27 de abril de 2026.

Desde finales de febrero, el aumento de los precios internacionales de los combustibles ha estado marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, una región clave para la producción y distribución de petróleo, lo que ha generado incertidumbre en los mercados. Este contexto global ha impactado directamente a países importadores como Honduras. Ante ello, el gobierno ha implementado medidas como el subsidio del 50% del incremento en la gasolina regular y el diésel, con el objetivo de aliviar la carga económica sobre la población. Asimismo, la Secretaría de Energía ha impulsado la campaña #LaDiferenciaEstáEnElUso, orientada a promover prácticas de consumo eficiente de combustible.

Contenido falso

EH Verifica revisó las cuentas oficiales de la Sen en Facebook , Instagram y X . El contenido viral utiliza la etiqueta #LaDiferenciaEstáEnElUso, no obstante, entre los registros asociados a esa campaña no se encontraron publicaciones que recomienden caminar como alternativa de transporte. Entre las medidas difundidas por la institución se incluyen mantener en buen estado las llantas, bujías y el sistema de aire acondicionado, planificar rutas, abastecerse en horarios específicos, usar el aceite adecuado y apagar el motor si el vehículo permanece detenido por más de un minuto, entre otras. Al comparar el contenido viral con artes oficiales, se identificaron diferencias como variaciones en el grosor tipográfico y la presencia de un logotipo en la esquina inferior derecha que no corresponde a una entidad estatal. Un análisis técnico con SynthID, de Gemini, evidenció que “partes de este contenido han sido editadas o generadas con inteligencia artificial de Google”. Aunque el arte presenta elementos similares a piezas reales de la Sen, no corresponde a contenido oficial. Además, la herramienta de detección de inteligencia artificial arrojó un 99.9% de probabilidad de que la imagen fue generada con IA.