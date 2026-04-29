No hay registro de gasto de L900,000 para retrato de Jorge Cálix en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que asegura, sin pruebas, que la nueva pintura del diputado liberal Jorge Cálix, colocada en sustitución del retrato de Luis Redondo en el Salón de Retratos de presidentes del Congreso Nacional, tuvo un costo de 900,000 lempiras. Sin embargo, es falso: hasta ahora, no existen registros oficiales que confirmen que el retrato haya sido encargado o pagado por ese monto. Además, Jorge Cálix, diputado por el Partido Liberal, negó la versión y afirmó que la cifra difundida en redes sociales forma parte de una desinformación. “Rachid Mejía, que es el primero, propone que se elimine foto de Luis Redondo en el Congreso. Mientras que Tomás Zambrano Envía que se pinte una nueva pintura de Jorge alix por un monto de novecientos mil lempiras. En tercer lugar, monto 900,000 lempiras, ya que dice que es el legítimo presidente del 2022 al 2026”, dice textualmente el arte difundido en Facebook, compartido más de 130 veces desde el 28 de abril de 2026.

El 28 de abril, el Congreso Nacional aprobó una moción para retirar el retrato del expresidente del Legislativo, Luis Redondo, del Salón de Retratos de presidentes en la sede del Congreso Nacional, al ser señalado como un “presidente ilegítimo”. La iniciativa fue presentada por Rashid Mejía, diputado del Partido Liberal, y María José Sosa, diputada del Partido Nacional. La decisión se enmarca en la crisis institucional que marcó el inicio del gobierno de Xiomara Castro, en 2022, cuando el Congreso Nacional registró la conformación de dos juntas directivas paralelas. Una de ellas fue encabezada por Redondo, electo dentro del hemiciclo con el respaldo de 49 diputados. La otra fue liderada por Jorge Cálix, designado en una sesión alterna realizada en un club social en Bosques de Zambrano, con el apoyo de 79 legisladores.

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