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Tragedia de autobús chileno en Bolivia: reportan nueve muertos y 22 heridos

Versiones indican que el vehículo de la empresa 'Puma Tours' salió de la vía y tuvo un "vuelco lateral", provocando la muerte de siete adultos y dos menores de edad

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 10:39
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La Paz, Bolivia.- Al menos nueve personas fallecieron este miércoles y 22 resultaron heridas en un accidente de tránsito en una carretera en Bolivia.

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El accidente ocurrió luego de que un autobús procedente de Chile, con matrícula de ese país, sufriera un vuelco tras salir de la ruta, informó la Policía.

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El director de la unidad policial de Tránsito del departamento de Oruro (oeste), Fernando Torrico, señaló que la posible causa del accidente presuntamente fue el "exceso de velocidad y el cansancio del conductor".

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Agregó que el vehículo de la empresa 'Puma Tours' salió de la vía y tuvo un "vuelco lateral".

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Lo anterior ocasionó la muerte de siete adultos y dos menores de edad, sin que se precisara sus nacionalidades.

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El accidente se produjo, según algunos testigos, a las 4:15 de la madrugada (8:15 GMT) en el altiplano boliviano, en el sector del 'Puente Español', cerca de la ciudad de Oruro, a más de 3.700 metros de altitud.

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Además, 22 heridos fueron trasladados a los hospitales cercanos de Oruro.

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Uno de los pasajeros que resultó ileso declaró a los medios que el autobús partió de Chile al final de la tarde del martes y que el conductor presuntamente "estaba apurado" por llegar a Oruro tras cruzar la frontera.

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Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 decesos.

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Unos 40.000 heridos, y se deben en su mayoría a fallas humanas que pueden prevenirse, según datos oficiales.

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