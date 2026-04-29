Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres

Forenses y entes de investigación llegaron hasta el noreste de Londres donde se registró un apañalamiento contra dos miembros de la comunidad judía. Aquí las imágenes.
Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".
Este grupo de vigilancia local, que opera en zonas de la capital británica donde suele vivir la comunidad judía, redujo al sospechoso antes de que fuera disparado con táser y formalmente arrestado por la Policía.
El primer ministro, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de "muy preocupantes".
"Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.
En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó que la Policía detuvo a un sospechoso por los apuñalamientos, que se habrían producido cerca de una sinagoga.
"Estamos en contacto con el Consejo de seguridad comunitaria (CST, en inglés), el Gobierno y la Policía para esclarecer lo sucedido y garantizar una respuesta contundente", declaró.
CST, por su parte, agradeció su colaboración a las patrullas de Shomrim y al servicio voluntario de ambulancias Hatzola, que atendió a los heridos.
"Estamos colaborando estrechamente con la Policía e instamos a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con la Policía, Shomrim y CST de inmediato", manifestó esta organización.
Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de Hatzola el pasado marzo, por el que están procesados cuatro sospechosos.