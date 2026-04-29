  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres

Un hombre ha sido detenido tras presuntamente apuñalar a dos miembros de la comunidad judía en el noroeste de Londres. Aquí las imágenes de la escena

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 10:04
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
1 de 10

Forenses y entes de investigación llegaron hasta el noreste de Londres donde se registró un apañalamiento contra dos miembros de la comunidad judía. Aquí las imágenes.

 Fotos: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
2 de 10

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
3 de 10

Este grupo de vigilancia local, que opera en zonas de la capital británica donde suele vivir la comunidad judía, redujo al sospechoso antes de que fuera disparado con táser y formalmente arrestado por la Policía.

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
4 de 10

El primer ministro, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de "muy preocupantes".

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
5 de 10

"Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
6 de 10

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó que la Policía detuvo a un sospechoso por los apuñalamientos, que se habrían producido cerca de una sinagoga.

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
7 de 10

"Estamos en contacto con el Consejo de seguridad comunitaria (CST, en inglés), el Gobierno y la Policía para esclarecer lo sucedido y garantizar una respuesta contundente", declaró.

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
8 de 10

CST, por su parte, agradeció su colaboración a las patrullas de Shomrim y al servicio voluntario de ambulancias Hatzola, que atendió a los heridos.

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
9 de 10

"Estamos colaborando estrechamente con la Policía e instamos a cualquier persona que tenga información a que se ponga en contacto con la Policía, Shomrim y CST de inmediato", manifestó esta organización.

 Foto: EFE
Escena: Dos judíos resultan heridos en ataque con cuchillo en Londres
10 de 10

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de Hatzola el pasado marzo, por el que están procesados cuatro sospechosos.

 Foto: EFE
Cargar más fotos