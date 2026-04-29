Edgardo Hernández, hondureño detenido por ICE tras salir a trabajar; su esposa tiene discapacidad

La detención de Edgardo Hernández Sorto, un migrante hondureño, por parte de autoridades de inmigración en Estados Unidos ha dejado a su familia en una situación de vulnerabilidad en Gastonia, Carolina del Norte. Aquí los detalles de su caso:
Hernández Sorto, de 40 años, fue arrestado el pasado 16 de abril por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras realizaba labores de tala en Carolina del Sur.
Como era de costumbre, el hondureño salió a trabajar para conseguir el sustento de su familia, pero fue detenido. Desde entonces, permanece bajo custodia migratoria a la espera de una audiencia programada para el 4 de mayo en una corte del estado de Georgia.
El caso ha generado preocupación en su familia, pues tanto su esposa y sus dos hijos dependen completamente de sus ingresos para subsistir en ese país.
Osmery Polanco Placencia, su esposa, relató que la detención ha sido un golpe devastador para la familia. “Es una pesadilla lo que estamos viviendo”, expresó en declaraciones.
Tras el arresto, Polanco Placencia quedó sola al cuidado de sus dos hijos: Nalany, de 10 años, e Isaiah, de 7, enfrentando además una difícil situación económica.
A esto se suma su condición de salud, ya que padece lupus, ha recibido un trasplante de riñón y cuenta con una discapacidad reconocida que le impide trabajar.
Ante la ausensia de Hernández Sorto, su esposa inició con una campaña de recaudación en GoFundMe con el objetivo de obtener fondos para la defensa legal y el sustento de sus hijos mientras se resuelve el proceso migratorio.
"Edgardo siempre fue un padre trabajador y entregado que nos proveía para todo. Su repentina ausencia ha creado una necesidad urgente de ayuda para cubrir los gastos legales y las necesidades básicas de nuestros hijos", dijo Polanco.
“Cualquier ayuda, por pequeña que sea, marca una diferencia”, expresó la mujer al solicitar respaldo de la comunidad. Además de donaciones, pidió compartir su caso para ampliar el alcance de la campaña.