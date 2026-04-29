Caen cinco miembros de una familia por agredir a mujer en disputa de terreno en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Capturan a cinco integrantes de una familia, señalados de presuntamente agredir física y psicológicamente a una mujer en el marco de una disputa por un terreno en la capital.
La acción fue ejecutada tras varios operativos desarrollados en el barrio El Chile de Tegucigalpa, donde se logró ubicar y detener a los sospechosos, cuyas edades oscilan entre los 29 y 56 años.
De acuerdo con el informe investigativo, los hechos se remontan al 29 de marzo de 2025, cuando uno de los detenidos, expareja de la víctima, habría ingresado a la vivienda de la mujer acompañado por sus excuñados y exsuegros.
En ese momento, presuntamente la agredieron física y psicológicamente, además de amenazarla, en medio de un conflicto por un terreno que pertenece a la afectada.
Las autoridades detallaron que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa emitió el 15 de abril de este año la orden de captura contra los imputados, quienes enfrentarán cargos por los supuestos delitos de maltrato familiar agravado, violencia contra la mujer agravada, trato degradante y amenazas.
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal conforme a lo establecido en la normativa vigente.