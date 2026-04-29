Caen cinco miembros de una familia por agredir a mujer en disputa de terreno en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Capturan a cinco integrantes de una familia, señalados de presuntamente agredir física y psicológicamente a una mujer en el marco de una disputa por un terreno en la capital.

La acción fue ejecutada tras varios operativos desarrollados en el barrio El Chile de Tegucigalpa, donde se logró ubicar y detener a los sospechosos, cuyas edades oscilan entre los 29 y 56 años.

De acuerdo con el informe investigativo, los hechos se remontan al 29 de marzo de 2025, cuando uno de los detenidos, expareja de la víctima, habría ingresado a la vivienda de la mujer acompañado por sus excuñados y exsuegros.

En ese momento, presuntamente la agredieron física y psicológicamente, además de amenazarla, en medio de un conflicto por un terreno que pertenece a la afectada.