Congreso retira el retrato de Luis Redondo; será reemplazado con el de Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- La noche del lunes 28 de abril, el Congreso Nacional aprobó retirar el retrato de Luis Redondo de la sede del Poder Legislativo para colocar en su lugar el de Jorge Cálix. La moción fue presentada por el diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía.

El legislador manifestó que "Redondo nunca fue presidente" del Congreso Nacional, y que su permanencia en ese cargo durante el periodo de gobierno de Xiomara Castro, constituyó una "usurpación del poder del Estado", amparada en 44 votos, incluso con diputados suplentes.

Para Mejía, la aprobación de esta moción no es un gesto simbólico menor, sino un acto con peso legal y político.

"Esto no es un borrón y cuenta nueva. Se tiene que sentar un precedente", sostuvo, al insistir en que quienes abusaron del poder no pueden quedar en la impunidad.

El legislador anticipó que habrá quienes cuestionen el beneficio concreto de esta decisión para el pueblo hondureño, y respondió sin rodeos: "Lo acabo de decir, que no es un tema de que gana o no gana el pueblo hondureño. Es un tema de legalidad, y hay que saber diferenciar qué es legalidad y qué es un tema de beneficio para el pueblo."

Rashid señaló que el retrato que ocupará el lugar de Redondo es el de Jorge Cálix, a quien consideró el presidente legítimo que nunca pudo ejercer el cargo.

"Jorge Cálix tuvo los votos, y lo que pasó aquí fue una usurpación de este poder del Estado en este hemiciclo por un presidente de facto", expresó.

Finalmente, el legislador anunció que hay otras iniciativas en camino que sí impactarán el bolsillo de los hondureños, entre ellas un dictamen para reducir el impuesto al combustible, y la aprobación de una ley antinepotismo, de las cuales forma parte activa en comisión.