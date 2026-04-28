Marlon Ochoa deberá regresar a Honduras: juez lo cita a audiencia por querella

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), salió del país previo a que diera inicio el juicio político en el que se le destituyó de su cargo.

En ese momento se conoció que Ochoa salió por la aduana de El Amatillo, rumbo a El Salvador, aunque se desconoce si actualmente reside en ese país.

El juicio contra Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.