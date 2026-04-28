Marlon Ochoa deberá regresar a Honduras: juez lo cita a audiencia por querella

Tegucigalpa, Honduras.- Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), salió del país previo a que diera inicio el juicio político en el que se le destituyó de su cargo.
En ese momento se conoció que Ochoa salió por la aduana de El Amatillo, rumbo a El Salvador, aunque se desconoce si actualmente reside en ese país.
El juicio contra Marlon Ochoa fue aprobado en el Congreso Nacional el pasado 9 de abril, al igual que el de Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los exmagistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta, todos destituidos la noche del pasado 16 de abril.
No obstante, Ochoa deberá regresar a Honduras antes del 6 de mayo para comparecer en audiencia de conciliación por una querella por calumnia presentada por Cossette López.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el juez programó para el miércoles 6 de mayo la audiencia de conciliación entre Ochoa y su excompañera Cossette López.
El caso se origina a raíz de una querella presentada por la abogada Cossette López, quien acusa a Ochoa por los supuestos delitos de calumnia en publicidad en concurso ideal, así como un delito adicional de calumnia en publicidad en perjuicio de su honor y dignidad profesional.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Ramiro Lobo, reveló la semana pasada que Marlon Ochoa se encuentra fuera del país y que habría salido con la intención de solicitar asilo político.