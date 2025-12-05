Cossette López a Marlon Ochoa: "De que responderá por todos los delitos que comete contra mí, responderá"

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, compartió un mensaje contundente a través de sus redes sociales, en el que pidió a su equipo técnico mejorar el audio utilizado por el también consejero Marlon Ochoa, durante una conferencia de prensa, asegurando que lo necesita “bien clarito” para ampliar la querella que mantiene en su contra por presunta difamación y otros delitos. “Por favor, a mis colaboradores del CNE, arréglenle el audio a Marlon Ochoa, qué pena que no le funcione”, inició diciendo López, al señalar que el material será incorporado en el proceso legal que -según dijo- Ochoa “parece olvidar” y que incluye una acusación por violencia contra la mujer en concurso real de 11 delitos.

La consejera recordó que Ochoa logró posponer una audiencia reciente, pero advirtió que “ya no podrá seguir manipulando” y que deberá responder ante la justicia. Afirmó que continuará con las acciones legales necesarias. López también instruyó a su equipo a brindar apoyo técnico para obtener el audio completo. Además, retó a Ochoa a someterse a una prueba antidopaje y a un detector de mentiras, asegurando que ella sigue dispuesta. “No lo acepta”, afirmó, cuestionando la negativa del funcionario a someterse a dichos procedimientos.



La publicación de Cossette López surge luego que el consejero anunció anoche que hay un "golpe electoral" en los comicios generales del pasado 30 de noviembre por medio de un plan de fraude que involucraría al Partido Nacional, Partido Liberal, a las otras dos consejeras del ente electoral y a la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos.