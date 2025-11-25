En vivo resultados de alcaldes elecciones generales Honduras 2025

Conozca el avance de los resultados de las elecciones generales 2025 de los candidatos de las 298 alcaldías con los mapas y gráficos de EL HERALDO Plus

  • 25 de noviembre de 2025 a las 19:13
En vivo resultados de alcaldes elecciones generales Honduras 2025

EL HERALDO divulgará los resultados de las elecciones para corporación municipal de 298 municipios.

 Ilustración: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Desea saber qué candidatos a las 298 alcaldías municipales se perfilan como posibles triunfadores en las elecciones generales?

EL HERALDO presenta diversos gráficos, mapas e interactivos sobre los aspirantes de las comunas que acumulen más marcas, con base en las actualizaciones proporcionadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Podrá consultar datos sobre cada candidato, el número de marcas que registran y los partidos por los que compiten para convertirse en las nuevas autoridades municipales.

