Estos son los diputados más votados en Cortés, según resultados preliminares

El Partido Liberal domina la lista de los aspirantes con más marcas en Cortés, según los resultados preliminares en el portal del CNE

  • 05 de diciembre de 2025 a las 11:41
1 de 21

Los resultados preliminares, según la actualización del 05 de diciembre a las 11:00 a.m., en Cortés ubican a varios aspirantes del Partido Liberal entre los más votados.

 Foto: redes sociales
2 de 21

Entre ellos en el tiene mayor votos es Carlos Alberto Umaña a la cabeza con 134,992 marcas del Partido Liberal. Umaña, médico y actual diputado, destacó su experiencia profesional como base de su gestión pública.

 Foto: redes sociales
3 de 21

Muy cerca se posiciona, también del Partido Liberal, Gloria Yasmin Meza, quien suma 132,975 votos. Arquitecta especializada en interiores, proyecta su carrera política desde el ámbito técnico y familiar.

Foto: redes sociales
4 de 21

En la misma estructura liberal figura Alejandra Vallecillo, quien alcanza 132,863 marcas.

 Foto: redes sociales
5 de 21

Marlon Guillermo Lara continúa entre los líderes de votación con 132,786 apoyos. Fue alcalde de Puerto Cortés durante 12 años y dirigió el FHIS en 2006. Ha acumulado cuatro períodos en el Congreso y se acerca a cumplir 16 años como legislador.

 Foto: redes sociales
6 de 21

También destacan Sandra Carolina Coleman, del Partido Liberal que suma 132,331 votos.

Foto: redes sociales
7 de 21

Roberto Pineda Chacón contabiliza 132,001, exalcalde de Santa Cruz de Yojoa y actual aspirante liberal.

 Foto: redes sociales
8 de 21

En el Partido Nacional, José Jaar Mudenat registra 68,101 votos. Médico y diputado en busca de reelección, lidera la lista nacionalista en Cortés.

 Foto: redes sociales
9 de 21

Fernando Enrique Castro, busca posicionarse en un curul con 131, 984 votos.

Foto: redes sociales
10 de 21

Por Libre, Linda Frances Donaire obtiene 47,188 votos en su camino a la reelección.

Foto: redes sociales
11 de 21

Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal, acumula 131, 553 votos.

 Foto: redes sociales
12 de 21

Daysi María Andonie con 64,863, del Partido Nacional.

 Foto: redes sociales
13 de 21

Scherly Melissa Arriaga alcanza 46,960 marcas, actualmente es vicepresidenta del Congreso Nacional.

 Foto: redes sociales
14 de 21

Alberto Chedrani Castañeda con 64,727. Chedrani, además de su trayectoria legislativa, integró la selección que disputó el Mundial de España 1982 y es diputado desde 2010.

Foto: redes sociales
15 de 21

Dunia Yadira Jiménez Aguilar, del partido Libre, obtuvo 45,738 votos.

 Foto: redes sociales
16 de 21

Cinthia Dayanara Hawit de las filas en el Partido Nacional suma 62,867 votos.

 Foto: redes sociales
17 de 21

En el PINU, Rolando Contreras Mendoza destaca con 21,419 votos. Es hermano del alcalde de San Pedro Sula y ocupó brevemente la alcaldía durante 28 días antes de cederla. Actualmente trabaja en el negocio familiar y en su propia empresa de importación.

 Foto: redes sociales
18 de 21

Osman Danilo Chávez, de la Democracia Cristiana, reúne 10,725 votos. Exfutbolista y mundialista en 2010 y 2014, ha sido diputado desde 2018 con distintas bancadas y ahora busca un nuevo período.

 Foto: redes sociales
19 de 21

Norman Alberto Jimenes, del Partido Liberal obtiene 130, 169 marcas.

 Foto: redes sociales
20 de 21

De las filas en el Partido Liberal, Wenceslao Lara Orellana, contabiliza 130, 427 votos.

 Foto: redes sociales
21 de 21

Roberto Enrique Cosenza acumula en el Partido Nacional 66, 716 marcas.

 Foto: redes sociales
