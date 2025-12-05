Estos son los diputados más votados en Cortés, según resultados preliminares

Los resultados preliminares, según la actualización del 05 de diciembre a las 11:00 a.m., en Cortés ubican a varios aspirantes del Partido Liberal entre los más votados.
Entre ellos en el tiene mayor votos es Carlos Alberto Umaña a la cabeza con 134,992 marcas del Partido Liberal. Umaña, médico y actual diputado, destacó su experiencia profesional como base de su gestión pública.
Muy cerca se posiciona, también del Partido Liberal, Gloria Yasmin Meza, quien suma 132,975 votos. Arquitecta especializada en interiores, proyecta su carrera política desde el ámbito técnico y familiar.
En la misma estructura liberal figura Alejandra Vallecillo, quien alcanza 132,863 marcas.
Marlon Guillermo Lara continúa entre los líderes de votación con 132,786 apoyos. Fue alcalde de Puerto Cortés durante 12 años y dirigió el FHIS en 2006. Ha acumulado cuatro períodos en el Congreso y se acerca a cumplir 16 años como legislador.
También destacan Sandra Carolina Coleman, del Partido Liberal que suma 132,331 votos.
Roberto Pineda Chacón contabiliza 132,001, exalcalde de Santa Cruz de Yojoa y actual aspirante liberal.
En el Partido Nacional, José Jaar Mudenat registra 68,101 votos. Médico y diputado en busca de reelección, lidera la lista nacionalista en Cortés.
Fernando Enrique Castro, busca posicionarse en un curul con 131, 984 votos.
Por Libre, Linda Frances Donaire obtiene 47,188 votos en su camino a la reelección.
Thirsa Gabriela López Solís, del Partido Liberal, acumula 131, 553 votos.
Daysi María Andonie con 64,863, del Partido Nacional.
Scherly Melissa Arriaga alcanza 46,960 marcas, actualmente es vicepresidenta del Congreso Nacional.
Alberto Chedrani Castañeda con 64,727. Chedrani, además de su trayectoria legislativa, integró la selección que disputó el Mundial de España 1982 y es diputado desde 2010.
Dunia Yadira Jiménez Aguilar, del partido Libre, obtuvo 45,738 votos.
Cinthia Dayanara Hawit de las filas en el Partido Nacional suma 62,867 votos.
En el PINU, Rolando Contreras Mendoza destaca con 21,419 votos. Es hermano del alcalde de San Pedro Sula y ocupó brevemente la alcaldía durante 28 días antes de cederla. Actualmente trabaja en el negocio familiar y en su propia empresa de importación.
Osman Danilo Chávez, de la Democracia Cristiana, reúne 10,725 votos. Exfutbolista y mundialista en 2010 y 2014, ha sido diputado desde 2018 con distintas bancadas y ahora busca un nuevo período.
Norman Alberto Jimenes, del Partido Liberal obtiene 130, 169 marcas.
De las filas en el Partido Liberal, Wenceslao Lara Orellana, contabiliza 130, 427 votos.
Roberto Enrique Cosenza acumula en el Partido Nacional 66, 716 marcas.