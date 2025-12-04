Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos

Simpatizantes del Partido Liberal se apostaron este jueves frente al Centro de Divulgación de Resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) -instalado en un hotel capitalino- a exigir transparencia en el escrutinio de votos.
Los simpatizantes de Salvador Nasralla se apostaron en el lugar con le objetivo de cuidar los votos del candidato presidencial.
Los liberales criticaron las múltiples fallas del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) en el recuento de votos.
Asimismo, le pidieron a las consejeras del CNE que aceleren el proceso de divulgación de votos para conocer quién será el nuevo presidente hondureño.
Los liberales prometieron estar vigilantes para que no se alteren los resultados.
De igual forma, los simpatizantes del Partido Liberal afirmaron que durante los escrutinios especiales estarán muy vigilantes para no perder ningún voto.
El objetivo de los liberales apostados frente al CNE es para evitar que se haga un fraude.
Los liberales también aprovecharon a llevar a cabo una jornada de oración.
Los simpatizantes sostienen que en el CNE se debe aceptar la voluntad popular manifestada en las urnas el 30 de noviembre.
Salvador Nasralla aseguró que el pueblo no permitirá que se repita la "curva de Batson".