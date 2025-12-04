  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos

Simpatizantes del Partido Liberal exigieron al CNE acelerar el paso y brindar un resultado, además exigieron transparencia en el proceso

  • 04 de diciembre de 2025 a las 21:34
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
1 de 10

Simpatizantes del Partido Liberal se apostaron este jueves frente al Centro de Divulgación de Resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) -instalado en un hotel capitalino- a exigir transparencia en el escrutinio de votos.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
2 de 10

Los simpatizantes de Salvador Nasralla se apostaron en el lugar con le objetivo de cuidar los votos del candidato presidencial.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
3 de 10

Los liberales criticaron las múltiples fallas del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) en el recuento de votos.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
4 de 10

Asimismo, le pidieron a las consejeras del CNE que aceleren el proceso de divulgación de votos para conocer quién será el nuevo presidente hondureño.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
5 de 10

Los liberales prometieron estar vigilantes para que no se alteren los resultados.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
6 de 10

De igual forma, los simpatizantes del Partido Liberal afirmaron que durante los escrutinios especiales estarán muy vigilantes para no perder ningún voto.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
7 de 10

El objetivo de los liberales apostados frente al CNE es para evitar que se haga un fraude.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
8 de 10

Los liberales también aprovecharon a llevar a cabo una jornada de oración.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
9 de 10

Los simpatizantes sostienen que en el CNE se debe aceptar la voluntad popular manifestada en las urnas el 30 de noviembre.

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Con jornada de oración y antorchas, liberales exigen transparencia en conteo de votos
10 de 10

Salvador Nasralla aseguró que el pueblo no permitirá que se repita la "curva de Batson".

Foto: José Valeriano/El Heraldo
Cargar más fotos