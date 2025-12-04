Protestan frente a Embajada de EE UU contra el indulto de Donald Trump a JOH

Durante la noche del miércoles 03 de diciembre, Hernández agradeció al titular de la Casa Blanca "por escuchar y responder" cuando lo necesitaba: "Usted vio la injusticia cometida contra mí y contra mi país y la corrigió. Su apoyo a Honduras, su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación".