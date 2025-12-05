Nasralla dice que hay “ralentización selectiva” en escrutinio; pedirá voto por voto

Nasralla señala retrasos en Cortés, Yoro, Atlántida y Colón y advierte que pedirá una revisión voto por voto para garantizar transparencia

    Según explicó el presidenciable, esta supuesta manipulación afecta especialmente actas provenientes de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón.

     Foto: David Romero/ EL HERALDO.
  • 05 de diciembre de 2025 a las 11:21

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció que la empresa encargada del sistema de transmisión de resultados estaría frenando el ingreso de actas que le favorecen, mientras acelera aquellas favorables al candidato nacionalista.

En un mensaje publicado en X/Twitter, Nasralla afirmó que “cientos de actas” no están siendo procesadas por la compañía ASD, sino enviadas directamente a escrutinio especial, presuntamente por mostrar ventaja para su candidatura.

Según explicó, esta supuesta manipulación afecta especialmente actas provenientes de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde asegura haber obtenido resultados sólidos. “Ralentiza el ingreso de actas de estos departamentos, mientras acelera cuando entran actas rurales”, denunció el candidato de Vamos Honduras.

El presidenciable liberal agregó que, si esta situación persiste, recurrirá a la revisión “voto por voto” para garantizar transparencia en el proceso. “Iremos al voto x voto”, advirtió, insistiendo en que defenderá cada acta que considera legítima.

Las declaraciones de Nasralla surgen en un momento de incertidumbre tras el quinto día de escrutinio electoral sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logre hacer una declaración oficial de quién ganó las elecciones generales en el nivel presidencial.

