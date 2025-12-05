Nasralla dice que hay “ralentización selectiva” en escrutinio; pedirá voto por voto

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció que la empresa encargada del sistema de transmisión de resultados estaría frenando el ingreso de actas que le favorecen, mientras acelera aquellas favorables al candidato nacionalista.

En un mensaje publicado en X/Twitter, Nasralla afirmó que “cientos de actas” no están siendo procesadas por la compañía ASD, sino enviadas directamente a escrutinio especial, presuntamente por mostrar ventaja para su candidatura.

Según explicó, esta supuesta manipulación afecta especialmente actas provenientes de los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, donde asegura haber obtenido resultados sólidos. “Ralentiza el ingreso de actas de estos departamentos, mientras acelera cuando entran actas rurales”, denunció el candidato de Vamos Honduras.