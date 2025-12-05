Nasralla asegura que tendrá ventaja de 30 mil votos al comparar actas

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, afirmó que su equipo de trabajo se encuentra realizando un proceso de comparación entre sus actas oficiales y las actas publicadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según dijo, en esta ocasión cuentan “prácticamente con el 100%” de las actas, a diferencia de procesos anteriores.

Nasralla recordó que en las elecciones de 2013, cuando participó con el Partido Anticorrupción (PAC), y en 2017, cuando integró una alianza opositora, solo tuvo acceso al 67% de las actas.

“Esta vez, por primera vez, tengo todas las actas”, señaló.

De acuerdo con sus declaraciones en Hoy Mismo, el análisis que realiza su equipo estaría completo alrededor de Navidad, luego de revisar inconsistencias, impugnaciones y actas que, según él, habrían sido alteradas.

Nasralla aseguró que los resultados preliminares de esa revisión le proyectan “una ventaja de unos 30,000 votos” al finalizar el proceso.

El político pidió calma a sus seguidores mientras continúa la verificación. “Tengan tranquilidad... que no hagamos relajo. Vamos a ganar, es cuestión de paciencia, no nos adelantemos”, expresó.