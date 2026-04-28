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JOH a Nasry Asfura: "Rescatar el gobierno digital es devolverle el tiempo a la gente"

El expresidente Juan Orlando Hernández instó al mandatario Nasry Asfura a rescatar el gobierno digital para eliminar filas y combatir la corrupción

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 18:31
JOH a Nasry Asfura: Rescatar el gobierno digital es devolverle el tiempo a la gente

El expresidente Juan Orlando Hernández publicó una carta dirigida a Nasry Asfura para pedirle retomar la agenda de modernización digital del Estado.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa.- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, publicó una carta dirigida al actual mandatario, Nasry Asfura, instándole a que rescate la plataforma de gobierno digital en el país.

"Hay algo que el Estado no debería tocar: el tiempo de los ciudadanos", escribió Hernández a través de sus redes sociales, al señalar que cada hora perdida en una fila o en un trámite innecesario representa recursos y vida que las familias hondureñas no recuperan.

Desde su perspectiva, digitalizar los servicios del Estado no es solo cuestión de modernidad, sino de transparencia. "Cuando un trámite se vuelve digital, deja de depender de la discrecionalidad", planteó, argumentando que la simplificación administrativa elimina intermediarios, reduce errores y cierra espacios a la corrupción.

Juan Orlando Hernández recordó que durante su gestión impulsaron el "Gobierno Digital". Entre los logros que destacó figura la Ventanilla Única Digital para obtener antecedentes policiales. También mencionó los pagos electrónicos como el TGR01 y la plataforma Mi Empresa en Línea.

Según Hernández, en los consulados hondureños en Estados Unidos, "también se avanzó" al eliminar el uso de efectivo por pagos a través de Money Order y citas digitales para garantizar que cada dólar llegara al Estado.

Sin embargo, en su carta manifestó que tras la desactivación de ese sistema, hubo un retroceso tecnológico e institucional. "Cuando se desactiva un sistema digital, no solo se apaga una plataforma. Se revive todo lo que ya habíamos superado. Regresan las filas, los intermediarios, la incertidumbre y la oscuridad", escribió.

"Volvimos a las licencias y a las placas de papel. Eso es abrirle la puerta de par en par a la corrupción y a la ineficiencia", señaló, sin mencionar directamente a la administración de Xiomara Castro.

Frente a ese diagnóstico, Hernández aseguró que las bases están ahí y que la infraestructura existe. "Estoy seguro de que las nuevas autoridades retomarán este camino y lo harán incluso mejor de lo que nosotros lo hicimos", expresó, dejando entrever su respaldo a Asfura.

Carta de Juan Orlando Hernández.

Carta de Juan Orlando Hernández.

El expresidente plantea la necesidad de rescatar el gobierno digital en el país.

El expresidente plantea la necesidad de rescatar el gobierno digital en el país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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