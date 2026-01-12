Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el indulto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante una publicación en su red social Truth Social, realizada el 11 de enero de 2026. Aquí los detalles:
En la publicación, Trump compartió un artículo firmado por Roger Stone, exasesor político suyo, titulado "El caso del indulto del expresidente Juan Orlando Hernández".
En el texto, Stone defiende la decisión presidencial y sostiene que Hernández fue víctima de un proceso judicial con motivaciones políticas.
Stone afirmó que no recibió compensación alguna por promover el indulto y que actuó como intermediario para hacer llegar una carta relacionada con el caso.
Además, aseguró que las acusaciones contra el exmandatario hondureño eran falsas y motivadas políticamente. “En resumen, Juan Orlando fue incriminado. El indulto del presidente Trump al expresidente hondureño es un acto de justicia y misericordia”, señaló en el artículo.
El exasesor también acusó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de colaborar con el Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden para facilitar la extradición de Hernández por cargos de narcotráfico.
El artículo indica además que los principales testigos en el juicio contra Hernández fueron Carlos “Negro” Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, a quienes Stone atribuye intereses personales para declarar en su contra, al haber sido procesados previamente durante su gobierno.
Asimismo, Stone cuestionó el momento en que el Departamento de Justicia presentó la acusación formal, el 27 de enero de 2022, un día después de que Hernández dejara el cargo y mientras autoridades estadounidenses asistían a la toma de posesión de Xiomara Castro.
Trump había anunciado el indulto de Juan Orlando Hernández el 28 de noviembre y, en ese momento, reiteró su respaldo al entonces candidato presidencial Nasry Juan Asfura Zablah.
Juan Orlando Hernández fue acusado formalmente por delitos de narcotráfico en abril de 2022 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En marzo de 2024, un jurado lo declaró culpable de conspiración para traficar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.
El 26 de junio de 2024, el juez Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de ocho millones de dólares. Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025 tras recibir el indulto presidencial.