Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?

El presidente de Estados Unidos compartió un artículo en el que defiende el indulto otorgado al expresidente hondureño y cuestiona el proceso judicial en su contra

  • Actualizado: 12 de enero de 2026 a las 09:42
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
1 de 11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre el indulto del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, mediante una publicación en su red social Truth Social, realizada el 11 de enero de 2026. Aquí los detalles:

 Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
2 de 11

En la publicación, Trump compartió un artículo firmado por Roger Stone, exasesor político suyo, titulado "El caso del indulto del expresidente Juan Orlando Hernández".

Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
3 de 11

En el texto, Stone defiende la decisión presidencial y sostiene que Hernández fue víctima de un proceso judicial con motivaciones políticas.

 Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
4 de 11

Stone afirmó que no recibió compensación alguna por promover el indulto y que actuó como intermediario para hacer llegar una carta relacionada con el caso.

 Foto: redes sociales
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
5 de 11

Además, aseguró que las acusaciones contra el exmandatario hondureño eran falsas y motivadas políticamente. “En resumen, Juan Orlando fue incriminado. El indulto del presidente Trump al expresidente hondureño es un acto de justicia y misericordia”, señaló en el artículo.

 Foto: archivo
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
6 de 11

El exasesor también acusó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, de colaborar con el Departamento de Justicia durante la administración de Joe Biden para facilitar la extradición de Hernández por cargos de narcotráfico.

 Foto: redes sociales
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
7 de 11

El artículo indica además que los principales testigos en el juicio contra Hernández fueron Carlos “Negro” Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, a quienes Stone atribuye intereses personales para declarar en su contra, al haber sido procesados previamente durante su gobierno.

 Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
8 de 11

Asimismo, Stone cuestionó el momento en que el Departamento de Justicia presentó la acusación formal, el 27 de enero de 2022, un día después de que Hernández dejara el cargo y mientras autoridades estadounidenses asistían a la toma de posesión de Xiomara Castro.

 Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
9 de 11

Trump había anunciado el indulto de Juan Orlando Hernández el 28 de noviembre y, en ese momento, reiteró su respaldo al entonces candidato presidencial Nasry Juan Asfura Zablah.

 Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
10 de 11

Juan Orlando Hernández fue acusado formalmente por delitos de narcotráfico en abril de 2022 y extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En marzo de 2024, un jurado lo declaró culpable de conspiración para traficar cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

 Foto: EFE
Donald Trump vuelve a referirse al indulto de Juan Orlando Hernández ¿Qué dijo?
11 de 11

El 26 de junio de 2024, el juez Kevin Castel lo condenó a 45 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y una multa de ocho millones de dólares. Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025 tras recibir el indulto presidencial.

 Foto: archivo
