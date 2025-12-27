  1. Inicio
"No me toca a mí juzgarlo": Nasry Asfura, presidente electo, sobre JOH

En su primera entrevista tras ganar las elecciones, Nasry Asfura habló sobre el indulto a Juan Orlando Hernández y delineó prioridades de su gobierno

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 12:05
El presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, Nasry Asfura, se pronunció por primera vez sobre su relación con el expresidente Juan Orlando Hernández, luego de que este fuera liberado tras recibir un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

 Foto: redes sociales
Las declaraciones las ofreció en una entrevista concedida a la cadena CNN, posterior a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara su triunfo el pasado 24 de diciembre. Asfura asumirá la presidencia de la República el próximo 27 de enero.

 Foto: EL HERALDO
Durante la conversación, el mandatario electo fue consultado de forma directa sobre el indulto otorgado a Hernández y dejó claro que no corresponde al Ejecutivo interferir en procesos judiciales.

 Foto: redes sociales
"El indulto es potestad del presidente de Estados Unidos. El expresidente tendrá que evaluar sus problemas. Yo no soy la justicia en Honduras y solo gobernaré el país; la justicia es la que debe resolver esos problemas", expresó.

 Foto: EL HERALDO
Asfura insistió en que su administración respetará la institucionalidad y la separación de poderes. "Cada institución debe hacer su trabajo. No debe haber intromisión y cada poder debe respetarse", afirmó.

 Foto: redes sociales
El presidente electo también confirmó que tuvo un contacto reciente con la familia del exmandatario. Relató que la ex primera dama, Ana García, se comunicó con él para saludarlo y que, durante ese intercambio, Hernández reconoció su trabajo.

 Foto: redes sociales
"No me toca a mí juzgarlo", sostuvo.

 Foto: redes sociales
Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos en 2022, fue condenado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y armas, pero recibió un indulto presidencial en noviembre de 2025 y quedó en libertad el 1 de diciembre.

 Foto: redes sociales
En otro momento de la entrevista, Asfura señaló que su gobierno priorizará la relación con Washington, especialmente en temas de empleo, inversión, comercio y migración. En ese contexto, remarcó que la generación de empleo depende principalmente de la empresa privada y no del Estado.

 Foto: EL HERALDO
Sobre el respaldo expresado por Donald Trump días antes de las elecciones, Asfura lo calificó como un gesto espontáneo que consideró motivador y reiteró que su propuesta ha sido fortalecer la relación con el principal socio comercial del país para impulsar la generación de empleo.

 Foto: EL HERALDO
Bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, Nasry Asfura fungió como alcalde capitalino por ocho años, abarcando los periodos entre 2014 y 2022.

 Foto: EL HERALDO
Según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 97.86% de las actas escrutadas, Asfura obtuvo aproximadamente 1,479,822 votos, equivalentes al 40.27% del total, seguido por el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien alcanzó 1,452,796 votos, correspondientes al 39.53%.

 Foto: EL HERALDO
