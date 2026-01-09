  1. Inicio
“Voy a estar activo con toda mi energía”: JOH revela si volverá a buscar la presidencia de Honduras

El expresidente de Honduras, que recién salió de una cárcel en los Estados Unidos, reveló sus planes en cuanto a la política. ¿Buscará de nuevo la presidencia? Aquí los detalles

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 15:35
1 de 10

Juan Orlando Hernández es considerado por muchos nacionalistas como uno de los mejores presidentes que ocupó la silla presidencial, pese a haber sido condenado en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

 Foto: Cortesía
2 de 10

Juan Orlando Hernández salió en libertad en diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara.

 Foto: Cortesía
3 de 10

Tras haber quedado en libertad, muchos se cuestionan cuáles son los planes del expresidente. En un pódcast, Hernández reveló si estaría dispuesto o no a buscar la presidencia de Honduras una vez más. A continuación, sus declaraciones.

 Foto: Cortesía
4 de 10

“Yo no voy a estar activo en política, voy a estar activo con toda mi energía y con todas mis capacidades, pero con mi familia. Tengo que aprovechar el tiempo con ellos. Es difícil que lo entiendan quienes no han estado en la cárcel”, dijo Hernández.

 Foto: Cortesía
5 de 10

“Si algo uno aprecia ahí, y algo me complica por dentro, es no haberle dado el tiempo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y a mis amigos también”, agregó.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Seguidamente añadió: “A veces yo estaba sentado con mis hijos cenando un domingo en la noche, pero mi cabeza estaba en los problemas. Pensaba si llamo a este ministro o no para que las cosas caminen”.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Volvió a ratificar: “Quiero aprovechar este tiempo que Dios me ha dado con ellos. No tengo por qué andar yo en esas cosas”.

 Foto: Cortesía
8 de 10

vNo obstante, reconoció que: “Si viene un alcalde, un diputado o el presidente de un gremio y me dicen: ‘Mire, Juan Orlando, ¿qué opina de esto?’, obviamente mi deber como hondureño va a ser dar mi aporte”.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Hernández dejó claro que no tiene ningún interés en buscar la presidencia de Honduras: “No tengo ni un interés en eso”.

 Foto: Cortesía
10 de 10

También compartió uno de los momentos más difíciles que vivió en la cárcel: “Eso no se lo deseo a nadie. Cuando me llevaron a una celda donde encierran a personas consideradas de alta peligrosidad, yo no sabía si era de día o de noche. Nadie se comunicaba conmigo. Me dieron un pedazo de colcha y el aire estaba muy frío, hasta que una oficial llegó y, por primera vez, abrió la ventana”.

 Foto: Cortesía
