“Voy a estar activo con toda mi energía”: JOH revela si volverá a buscar la presidencia de Honduras

Juan Orlando Hernández es considerado por muchos nacionalistas como uno de los mejores presidentes que ocupó la silla presidencial, pese a haber sido condenado en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Juan Orlando Hernández salió en libertad en diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara.
Tras haber quedado en libertad, muchos se cuestionan cuáles son los planes del expresidente. En un pódcast, Hernández reveló si estaría dispuesto o no a buscar la presidencia de Honduras una vez más. A continuación, sus declaraciones.
“Yo no voy a estar activo en política, voy a estar activo con toda mi energía y con todas mis capacidades, pero con mi familia. Tengo que aprovechar el tiempo con ellos. Es difícil que lo entiendan quienes no han estado en la cárcel”, dijo Hernández.
“Si algo uno aprecia ahí, y algo me complica por dentro, es no haberle dado el tiempo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y a mis amigos también”, agregó.
Seguidamente añadió: “A veces yo estaba sentado con mis hijos cenando un domingo en la noche, pero mi cabeza estaba en los problemas. Pensaba si llamo a este ministro o no para que las cosas caminen”.
Volvió a ratificar: “Quiero aprovechar este tiempo que Dios me ha dado con ellos. No tengo por qué andar yo en esas cosas”.
vNo obstante, reconoció que: “Si viene un alcalde, un diputado o el presidente de un gremio y me dicen: ‘Mire, Juan Orlando, ¿qué opina de esto?’, obviamente mi deber como hondureño va a ser dar mi aporte”.
Hernández dejó claro que no tiene ningún interés en buscar la presidencia de Honduras: “No tengo ni un interés en eso”.
También compartió uno de los momentos más difíciles que vivió en la cárcel: “Eso no se lo deseo a nadie. Cuando me llevaron a una celda donde encierran a personas consideradas de alta peligrosidad, yo no sabía si era de día o de noche. Nadie se comunicaba conmigo. Me dieron un pedazo de colcha y el aire estaba muy frío, hasta que una oficial llegó y, por primera vez, abrió la ventana”.