Los 54 autopostulantes al CNE y TJE que superaron el primer filtro: publican listado oficial

Luego del trabajo de revisión de currículum, la comisión, por unanimidad, seleccionó a 54 de los aspirantes, de los cuales 25 son del CNE y 29 del TJE.

Tegucigalpa, Honduras.- De los 100 autopostulantes que recibió el Congreso Nacional para integrar el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) y el Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ), 54 lograron superar el primer filtro , según informó la comisión especial del Legislativo.

El miércoles 29 de abril se celebrará la audiencia pública con los autopostulantes del CNE. Las entrevistas se harán en orden alfabético y tendrán una duración de 30 minutos por persona.

"El día de hoy, de los 100 postulantes, a quienes se les agradece poder confiar en este proceso, se ha hecho un primer filtro. El día de mañana, a las 9 de la mañana, comienza la entrevista de audiencia pública", dijo el diputado Antonio Rivera.

Sobre los criterios que se tomaron en cuenta, aseguró que se tomó en cuenta, sobre todo, el análisis de la hoja de vida, la experiencia electoral, la transparencia y, si fueron funcionarios públicos, su desempeño.

Agregó: "Hemos llegado a la determinación de la selección de 54 ciudadanos que presentaron su documentación, que llegaron hasta este Congreso Nacional y se autopostularon. Y después de una revisión exhaustiva y de aplicar los criterios que esta comisión estableció, hemos seleccionado a las personas siguientes".

A continuación, el listado de personas que califican para la segunda fase de audiencia de entrevista pública por unanimidad de votos de sus miembros.