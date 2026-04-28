Los 54 autopostulantes al CNE y TJE que superaron el primer filtro: publican listado oficial

Tegucigalpa, Honduras.- De los 100 autopostulantes que recibió el Congreso Nacional para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), 54 lograron superar el primer filtro, según informó la comisión especial del Legislativo.
Luego del trabajo de revisión de currículum, la comisión, por unanimidad, seleccionó a 54 de los aspirantes, de los cuales 25 son del CNE y 29 del TJE.
El miércoles 29 de abril se celebrará la audiencia pública con los autopostulantes del CNE. Las entrevistas se harán en orden alfabético y tendrán una duración de 30 minutos por persona.
"El día de hoy, de los 100 postulantes, a quienes se les agradece poder confiar en este proceso, se ha hecho un primer filtro. El día de mañana, a las 9 de la mañana, comienza la entrevista de audiencia pública", dijo el diputado Antonio Rivera.
Sobre los criterios que se tomaron en cuenta, aseguró que se tomó en cuenta, sobre todo, el análisis de la hoja de vida, la experiencia electoral, la transparencia y, si fueron funcionarios públicos, su desempeño.
Agregó: "Hemos llegado a la determinación de la selección de 54 ciudadanos que presentaron su documentación, que llegaron hasta este Congreso Nacional y se autopostularon. Y después de una revisión exhaustiva y de aplicar los criterios que esta comisión estableció, hemos seleccionado a las personas siguientes".
A continuación, el listado de personas que califican para la segunda fase de audiencia de entrevista pública por unanimidad de votos de sus miembros.
Listado del CNE
1. Alonzo Medina, Idulio Melquiades.
2. Altamirano Díaz, German Oswaldo.
3. Amador Pérez, Belkis Lizeth.
4. Banegas Aguilera, Walter Alex.
5. Baquis Corea, Alex Reinaldo.
6. Bardales Gomez, Alvaro Josué.
7. Coello Díaz, Sergio Vladimir.
8. Coello Irías, Olban Alberto.
9. Dubón Tróchez, Yovanny
10. Fuentes Calix, Eduardo Enrique.
11. García Arriola, Cinthya Yanilda.
12. Gutiérrez Reyes, Mirtha Claudina.
13. Laínez Álvarez, Alfredo Enrique.
14. Lara Oqueli, Uvence Alejandro.
15. Leitzelar Hernández, German Edgardo.
16. López Flores, Walter Jeremías.
17. López Rodríguez, José Oved.
18. Madrid Chinchilla, Kenneth Rolando.
19. Mena Baide, Fatima Patricia.
20. Palacios Castro, Marcos Antonio.
21. Peña Enamorado, Santos Roberto.
22. Portillo Banegas, Rony Efraín.
23. Romero Andrade, Carlos Humberto.
24. Sabillon Cruz, Yahve Salvador.
25. Zelaya Gómez, Aixa Gabriela.
Listado del TJE
1. Aguilera Granera, Claudia Lizeth.
2. Alonzo Medina, Idulio Melquiades.
3. Andino Alvaréz, Sobeyda Judith.
4. Argueta Palma, Edson Javier.
5. Avila Ortíz, Felix Antonio.
6. Bardales Gómez, Álvaro Josué.
7. Berganza Godoy, Juan Carlos.
8. Bustillo Vijil, Olimpia Astrid.
9. Calix Hérnandez, Carlos Roberto.
10. Castro Márquez, Eva Fabiola.
11. Claros Urbina, Iris Gisselle.
12. Gough Ducker, Landon Arnold.
13. Guandique Estrada, Karen Yohana.
14. Mejia Carranza, Aristides.
15. Méndez Gónzales, Wilfredo.
16. Montoya Guevara, Ada Griselda.
17. Murillo Lara, Victor Manuel.
18. Palacios Castro, Marcos Antonio.
19. Peña Enamorado, Santos Roberto.
20. Pineda Echeverria, Allán Miguel.
21. Portillo Contreras, Mario Amilcar
22. Ramos Gonzales, Nilia Raquel.
23. Rodriguez Andino, Boris David.
24. Rodriguez Escobar, Agapito Alexander.
25. Romero Dávila, Karla Lizeth.
26. Salgado Carias, Laura Victoria.
27. Torres Flores, Mariano.
28. Zavala Umanzor, Gustavo Adolfo.
29. Zuñiga D´Vicente, Vilma Clementina.