Reducen horario de clases y suspenden actividades de Educación Física por ola de calor

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las altas temperaturas que se registran en el país y las condiciones adversas en la calidad del aire, específicamente en el Distrito Central, las autoridades de Educación determinaron nuevas medidas para los centros educativos. La ministra de Educación, Arely Argueta, informó ante los medios de comunicación que se decidió reducir la jornada de clases en los centros educativos en 17 de los 18 departamentos del país. "En 17 departamentos del país vamos a hacer un cambio de horario; en los jardines o kínderes se va a trabajar de 8:00 AM a 11:00 AM; para el nivel de básica y media vamos a trabajar de 7:00 AM a 11:00 AM y para la jornada de la tarde se entrará a la 1:00 PM y saldremos a las 5:00 PM", detalló la funcionaria.

La medida excluye al departamento de Gracias a Dios, donde los horarios se mantendrán de manera normal. Asimismo, las autoridades acordaron suspender las clases prácticas de Educación Física en centros donde no existan las condiciones climáticas para los estudiantes; no obstante, las mismas se impartirán de manera teórica. "Las clases se realizarán de forma escrita en sus aulas, principalmente en los centros que no tienen canchas techadas; no estarán haciendo Educación Física", dijo Argueta. La adaptación en el horario de clases es con el propósito de evitar que los menores presenten problemas ante las altas temperaturas y la contaminación del aire que se registra a nivel nacional. Sin embargo, la funcionaria aclaró que la reducción del horario no afectará la jornada, pues lo que se hará es disminuir el tiempo de cada asignatura en los centros educativos. Los nuevos horarios estarán vigentes durante esta semana; las autoridades coordinarán con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) para determinar si la medida continúa para la siguiente semana.

De acuerdo a los pronósticos, este martes las condiciones secas predominarán en todo el territorio; sin embargo, para el miércoles, jueves y viernes el patrón climático cambiará por la influencia de sistemas atmosféricos en niveles altos. Una intensa ola de calor afecta actualmente el territorio, dejando temperaturas extremas en varias regiones del país, especialmente en la zona sur y el Valle de Sula. El país está experimentando un rango bastante amplio de temperaturas, que va desde niveles moderados hasta extremos, que van desde los 33 grados centígrados hasta los 43 grados. Copeco además advirtió de la condiciones atmosféricas adversas que están afectando la calidad del aire, con un índice entre moderado e insalubre, debido a la presencia de partículas contaminantes PM1, PM2.5 y PM10, principalmente en la capital y otros sectores del país. La situación se ve agravada por una densa capa de humo generada por las quemas agrícolas tradicionales para la siembra, tanto a nivel nacional como en el istmo centroamericano, así como por incendios forestales activos.