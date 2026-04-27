Lluvias regresan desde el miércoles y se extienden el fin de semana

Tegucigalpa, Honduras.- Condiciones mayormente secas marcarán el inicio de la semana en Honduras, pero las lluvias retornarán de forma progresiva a partir del miércoles y se extenderán hasta el domingo, según el pronóstico oficial. El informe del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalla que durante los primeros dos días predominará la estabilidad atmosférica en la mayor parte del territorio nacional. El pronosticador de turno, Jairo García, explicó que “los días lunes y martes estarán predominando condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional”. No obstante, advirtió que no se descartan precipitaciones puntuales en algunas zonas del país. “Lluvias aisladas estarán presentando en la región suroccidental y la región oriental debido al transporte de humedad del mar Caribe y el océano Pacífico”, indicó.

Para el miércoles y jueves, el patrón climático cambiará por la influencia de sistemas atmosféricos en niveles altos. “Una vaguada en altura estará interactuando con el transporte de humedad desde el mar Caribe y esto estará produciendo algunas lluvias en la región occidental, la región central y la región oriental del país”, señaló García. El viernes, coincidiendo con el Día del Trabajador, se prevé un aumento en la inestabilidad. “Una vaguada en superficie va a producir condiciones de lluvias en la región suroccidental, la región sur y áreas de la región central y de manera aislada en la región oriental del país”, detalló. Las precipitaciones disminuirán temporalmente el sábado, cuando las lluvias serán menos intensas y focalizadas. “Para el día sábado solo se esperan condiciones de lluvias débiles en la región oriental del país”, agregó el pronosticador. Sin embargo, el domingo se anticipa un repunte significativo de las lluvias a nivel nacional. “Una vaguada en superficie va a estar favoreciendo la presencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional del país”, afirmó.

El comportamiento del clima durante la semana estará condicionado principalmente por el ingreso de humedad desde ambos litorales y la interacción con sistemas de vaguada, lo que generará variaciones en las precipitaciones según la región. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente hacia el cierre de la semana cuando se prevé mayor cobertura de lluvias en el país.