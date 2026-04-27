Más de 400 médicos ya fueron reintegrados luego del acuerdo entre gremio y Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de los acuerdos alcanzados entre el Colegio Médico y la Secretaría de Salud (Sesal), más de 400 profesionales de la medicina que fueron despedidos ya regresaron a sus puestos de trabajo, informaron desde el gremio médico. El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, dio a conocer a EL HERALDO que la semana pasada fueron reintegrados 259 compañeros, quienes se había despedido por supuestas irregularidades en su nombramiento. Sin embargo, tras la revisión casos por caso que hizo la mesa técnica, el CMH evidenció que los nombramientos de sus compañeros se hicieron cumpliendo con los procedimientos establecidos.

"Estos 259 son los que ya tenían nombramiento del Gobierno anterior, pero que lo ponían en duda, decían de que no habían ido a Servicio Civil, no habían ido a Finanzas y que no se había hecho de manera correcta", indicó. Sin embargo, Santos aclaró que "la mesa técnica revisó y les demostramos de que en efecto sí estaban nombrados y que sí habían terminado el proceso del Servicio Civil como en Finanzas". De la cifra anterior, 202 son médicos generales y el resto son especialistas en las diferentes áreas clínicas que laboran en los diferentes hospitales y centros de salud a nivel nacional. Este lunes, el proceso de reintegro continúa con 222 galenos; no obstante, en algunos hospitales se han encontrado obstáculos con los jefes de personal, denunció el representante de los médicos. Según Santos, algunos funcionarios administrativos estarían actuando bajo criterios partidarios, lo que ha generado tensiones en hospitales como el Catarino Rivas en San Pedro Sula y otros centros del país.

"Hay resistencia por parte de ellos al acatar las ordenes de los viceministros", reclamó Santos. A pesar del avance, aún quedan casos por resolver, entre ellos seis médicos que laboran en el Sistema Nacional de Emergencia 911 y al menos 22 profesionales vinculados a la Secretaría de Educación, cuyos reintegros se espera se concreten en las próximas horas. Este martes 28 de abril, la mesa técnica que integran las autoridades de Salud y representantes del CMH se reunirán para revisar más casos de profesionales de la salud que fueron despedidos. Según datos proporcionados por el gremio, más de 800 médicos han enfrentado situaciones de despido, suspensión o falta de contratación, incluyendo unos 600 profesionales del modelo descentralizado que aún no han firmado contratos ni recibido pagos.